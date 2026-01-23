Ancelotti kiếm bộn tiền nếu vô địch World Cup

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) và HLV Carlo Ancelotti đang hoàn tất các bước cuối cùng để gia hạn hợp đồng, với thời hạn mới kéo dài đến sau World Cup 2030.

Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đang trong giai đoạn đàm phán với HLV Carlo Ancelotti về việc gia hạn hợp đồng của ông đến năm 2030.

Theo Globo, nhà cầm quân người Italy sẽ có mặt tại Rio de Janeiro cuối tuần này để hoàn tất mọi thỏa thuận. Bản hợp đồng mới sẽ được ký ngay trong những ngày đầu tháng 2.

Hiện tại, Ancelotti nhận mức lương cao nhất trong số các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia trên thế giới, với khoảng 10 triệu euro mỗi năm (tương đương 63 triệu reais). Trong hợp đồng mới, Ancelotti sẽ được CBF giữ nguyên mức lương cơ bản 10 triệu euro/năm, nhưng điều chỉnh một số khoản thưởng.

Cụ thể, nếu đội tuyển Brazil vô địch World Cup, Ancelotti có thể nhận khoản thưởng đặc biệt trị giá 5-10 triệu euro dành cho cá nhân HLV này, chưa bao gồm các khoản thưởng chung cho đội tuyển khác.

Nếu thỏa thuận được ký kết, Ancelotti sẽ ở lại với đội tuyển Brazil khi ông 71 tuổi. Điều này rất hiếm thấy trong lịch sử huấn luyện bóng đá quốc tế, đặc biệt là với một HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt Seleção.

Việc gia hạn đến năm 2030 cho thấy CBF đặt niềm tin lớn vào kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược của vị HLV lão luyện. Kể từ khi nhậm chức, Ancelotti để lại ấn tượng mạnh mẽ, dù chỉ mới dẫn dắt đội tuyển qua một số trận đấu vòng loại và giao hữu. CBF muốn gửi thông điệp rằng họ đặt niềm tin đặt trọn vào Ancelotti, bất chấp kết quả World Cup sắp tới.

