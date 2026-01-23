Vì sao Kimmich né tránh tranh luận tẩy chay World Cup?

Trước làn sóng tranh cãi về khả năng tẩy chay World Cup 2026, Joshua Kimmich chọn đứng ngoài chính trị để bảo vệ sự tập trung thuần túy cho bóng đá.

Trong bối cảnh World Cup 2026 còn vài tháng mới khởi tranh nhưng sớm vướng vào các tranh luận chính trị, Joshua Kimmich bất ngờ trở thành tâm điểm. Không phải vì một phát ngôn gây sốc, mà bởi lựa chọn rút lui có chủ ý.

Sau chiến thắng 2-0 của Bayern Munich trước Union Saint-Gilloise tại Champions League hôm 22/1, đội trưởng tuyển Đức đã thẳng thắn tuyên bố: anh không còn muốn tham gia vào các cuộc thảo luận chính trị xoay quanh World Cup.

Quan điểm ấy không mang tính né tránh, càng không phải sự thờ ơ. Ngược lại, nó được hình thành từ trải nghiệm rất thật của bóng đá Đức tại World Cup 2022 ở Qatar. Khi đó, đội tuyển bị cuốn vào một vòng xoáy tranh luận ngoài sân cỏ, từ nhân quyền đến biểu tượng chính trị. Kết cục là một kỳ World Cup thất bại cả về chuyên môn lẫn bầu không khí.

Với Kimmich, đó là bài học đắt giá. Anh thừa nhận rằng việc các cầu thủ lên tiếng quá nhiều về chính trị không giúp ích cho tập thể, thậm chí còn làm lệch trọng tâm.

Kimmich từ chối nói về tranh cãi gần đây liên quan tới World Cup 2026.



Điều đáng chú ý là Kimmich không phải mẫu cầu thủ vô cảm với các vấn đề xã hội. Trái lại, anh từng là một trong những tiếng nói chín chắn và có trách nhiệm của bóng đá Đức. Chính vì thế, quyết định “lùi một bước” của anh càng cho thấy sự tỉnh táo.

Kimmich không phủ nhận trách nhiệm xã hội của cầu thủ, nhưng xác định rõ ranh giới. Sân cỏ, theo anh, không phải nơi để giải quyết các cuộc tranh cãi chính trị phức tạp.

Ở góc nhìn rộng hơn, phát biểu của Kimmich phản ánh một sự dịch chuyển trong tư duy của bóng đá Đức sau Qatar 2022. Thay vì để đội tuyển quốc gia trở thành biểu tượng cho mọi tranh luận thời cuộc, nhiều người muốn trả nó về đúng chức năng: thi đấu, cạnh tranh và mang lại niềm tin thể thao.

Kimmich nói rõ rằng ở Đức đã có những người khác phù hợp hơn để lên tiếng, từ giới chính trị đến các quan chức của Liên đoàn Bóng đá Đức. Đó là sự phân vai cần thiết, nếu không muốn bóng đá tiếp tục bị kéo vào những cuộc chiến ngoài chuyên môn.

Tầm ảnh hưởng của Kimmich khiến thông điệp này không chỉ dừng ở quan điểm cá nhân. Với vai trò thủ lĩnh ở Bayern lẫn tuyển Đức, lời nói của anh mang sức nặng định hướng. Nó gửi đi tín hiệu về sự cần thiết của bình tĩnh, tập trung và kỷ luật tư duy trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026.

Cuộc tranh luận về khả năng tẩy chay có thể còn kéo dài, và có thể sẽ xuất hiện thêm nhiều quan điểm trái chiều. Nhưng ít nhất, Joshua Kimmich chọn con đường rõ ràng cho mình. Anh không quay lưng với trách nhiệm, mà đặt trách nhiệm ấy đúng chỗ. Trong một thế giới bóng đá ngày càng bị chính trị hóa, sự rạch ròi đó có thể chính là điều tuyển Đức cần nhất lúc này.