Kimmich quá hay

Ở trận hòa 3-3 trước Italy rạng sáng 24/3, Kimmich mở tỷ số trên chấm phạt đền vào phút 30, trước khi tạo ra 2 kiến tạo cho Musiala và Kleindienst lập công. Anh có tỷ lệ chuyền chính xác lên đến 93% và tạo ra 5 cơ hội ghi bàn cho đồng đội.

Tại trận lượt đi, ngôi sao của Bayern Munich cũng có màn trình diễn chói sáng với cú đúp kiến tạo để Kleindienst và Leon Goretzka ghi bàn. Trong cả hai trận này, Kimmich đều tỏa sáng khi được bố trí chơi ở vai trò hậu vệ phải.

Ở tuổi 30, Kimmich là nhân tố quan trọng của HLV Julian Nagelsmann ở tuyển Đức. Sau 2 lần ra sân ở Nations League, ngôi sao đa năng này có thống kê ấn tượng với 1 bàn và 4 kiến tạo.

Sự đa năng là điểm cộng lớn của Kimmich. HLV Nagelsmann thừa nhận ông đã quá dư thừa tiền vệ trung tâm nên để Kimmich sang đá cánh phải là giải pháp tối ưu.

Hôm 20/3, Kimmich cũng quyết định tiếp tục gắn bó với Bayern Munich với bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2029. “Khi bạn chơi cho một câu lạc bộ như Bayern, cảm thấy thoải mái ở Munich, có con cái và gia đình ở đó, đó chắc chắn là yếu tố quan trọng. Nhưng bản thân câu lạc bộ cũng là một lý do lớn khác", anh cho biết.

Từ khi ra mắt đội một dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola vào năm 2015, Kimmich đã vươn lên trở thành trụ cột không thể thiếu, thậm chí đeo băng đội trưởng CLB, giành tổng cộng 20 danh hiệu lớn nhỏ.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, Kimmich vẫn thi đấu bền bỉ và ổn định. Anh được xem là nhân tố chủ chốt trong hành trình tham dự World Cup 2026 của Đức.

