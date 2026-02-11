Martinez chuyền chính xác 100 lần trước West Ham

Trung vệ Lisandro Martinez tiếp tục cho thấy khả năng chuyền bóng và tổ chức lối chơi cho MU trong trận hòa 1-1 trước West Ham tại vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

Theo thống kê sau trận, Martinez thực hiện tới 108 đường chuyền và đạt tỷ lệ chính xác gần như tuyệt đối với 100 lần chuyền thành công. Con số này cho thấy anh là mắt xích quan trọng trong việc luân chuyển bóng của MU, giúp đội bóng duy trì nhịp độ trận đấu và triển khai lối chơi từ phần sân nhà một cách mạch lạc.

Ở trận vừa qua, "Quỷ đỏ" kiểm soát bóng tới 65%. Sự áp đảo về mặt thế trận giúp Martinez có nhiều không gian để dâng cao và đóng góp trực tiếp vào việc luân chuyển bóng của MU.

Ở trận thắng Tottenham 2-0 hôm 7/2, Martinez cũng tung ra tới 103 đường chuyền chính xác trong cả trận, con số cao nhất của một cầu thủ MU trong một trận Premier League mùa giải năm nay.

Dù gây ấn tượng ở khâu kiểm soát và chuyền bóng, Martinez lại là người mắc lỗi trong bàn thua của MU trước West Ham. Trung vệ người Argentina không theo sát đối thủ, để Tomas Soucek băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số 1-0 cho West Ham ở phút 50.

Ngoài tình huống mắc lỗi nói trên, Martinez nhìn chung có màn trình diễn không tệ. Anh có tỷ lệ thắng 100% trong các pha không chiến và 9 lần thu hồi bóng thành công, những con số gây ấn tượng tốt.

Martinez cùng Harry Maguire là bộ đôi trung vệ nhận được sự tín nhiệm của HLV Michael Carrick, giúp cựu tiền vệ "Quỷ đỏ" duy trì mạch bất bại kể từ khi làm HLV tạm quyền. Tuy nhiên, Martinez cần hạn chế mắc sai lầm như ở cuộc đối đầu với West Ham để mang về cho MU thêm những chiến thắng.

