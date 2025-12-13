Liverpool thắng tưng bừng trong ngày Salah trở lại đội hình

Đêm 13/12, Liverpool hạ Brighton 2-0 trên sân nhà ở vòng 16 giải Ngoại hạng Anh.

Trước giờ bóng lăn, sự chú ý đổ dồn vào Mohamed Salah, khi có nhiều đồn đoán về việc anh sẽ trở lại đội hình xuất phát. Tuy nhiên, ngôi sao người Ai Cập vẫn chỉ ngồi dự bị, còn Liverpool vẫn nhập cuộc đầy hứng khởi.

Chỉ sau 46 giây, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số khi Ekitike đón đường chuyền bằng đầu đầy quả cảm của Joe Gomez rồi dứt điểm gọn gàng hạ gục Bart Verbruggen, mang đến khởi đầu trong mơ cho Anfield.

Liverpool tìm lại phong độ với chuỗi 5 trận bất bại.

Bàn thua sớm không khiến Brighton nao núng. Đội khách dần giành lại quyền kiểm soát và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm. Yankuba Minteh sút chệch cột dọc trong gang tấc, còn Diego Gomez buộc Alisson Becker phải trổ tài cứu thua trong một pha đối mặt cận thành.

Thế trận giằng co tiếp diễn cho đến khi Joe Gomez dính chấn thương, buộc Arne Slot phải tung Salah vào sân từ phút 26 trong tiếng vỗ tay vang dội của khán giả.

Sự xuất hiện của Salah ngay lập tức tạo ra khác biệt. Anh góp phần đẩy cao nhịp độ tấn công và suýt kiến tạo cho Ekitike với một pha phản công nhanh, dù cú cứa lòng sau đó đi chệch khung thành.

Sang hiệp hai, Brighton tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội quý giá, và họ phải trả giá ở phút 60. Từ quả phạt góc xoáy vào trong của Salah, Ekitike bật cao đánh đầu lạnh lùng, hoàn tất cú đúp và nâng tổng số bàn thắng của anh tại Premier League mùa này lên con số 7.

Dù Brighton nỗ lực tìm bàn gỡ với những pha dứt điểm của Kaoru Mitoma hay Ferdi Kadioglu, hàng thủ Liverpool vẫn đứng vững. "Lữ đoàn đỏ" tiếp tục bám đuổi nhóm dự Champions League khi chỉ kém vị trí thứ 4 của Chelsea 2 điểm.