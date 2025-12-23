Isak gãy chân, Liverpool vỡ kế hoạch lớn

Một khoảnh khắc lóe sáng vừa xuất hiện, tương lai mà Liverpool theo đuổi đã lập tức sụp đổ.

Isak được đưa về Anfield với mức giá 125 triệu bảng, trở thành cầu thủ đắt nhất lịch sử Premier League.

Ca phẫu thuật gãy chân của Alexander Isak không chỉ là tin xấu về mặt y tế. Với Liverpool, đó là cú đánh thẳng vào trung tâm dự án tái thiết dưới thời Arne Slot, dự án được xây dựng bằng những con số kỷ lục và tham vọng thay đổi căn tính hàng công.

Isak quá đen

Isak được đưa về Anfield với mức giá 125 triệu bảng, trở thành cầu thủ đắt nhất lịch sử Premier League. Anh không được mua để “thử vận may”, càng không phải phương án xoay tua. Liverpool xác định Isak là số 9 chủ lực, là điểm tựa mới của lối chơi trung tâm, là người từng bước giúp đội bóng thoát khỏi sự phụ thuộc kéo dài hơn nửa thập kỷ vào Mohamed Salah.

Vì thế, nghịch lý nằm ở chỗ: đúng lúc Isak bắt đầu cho thấy lý do vì sao Liverpool theo đuổi anh suốt một mùa hè hỗn loạn, mọi thứ lại dừng phắt.

Bàn thắng vào lưới Tottenham Hotspur cuối tuần trước không đơn thuần là một pha lập công. Đó là khoảnh khắc Isak và Florian Wirtz, bản hợp đồng 116 triệu bảng, lần đầu thực sự “nối sóng”. Một đường kiến tạo, một pha dứt điểm, một cảm giác rằng Liverpool cuối cùng đã tìm ra trục tấn công mới. Nhưng chỉ vài giây sau, cú va chạm nặng khiến Isak đổ gục, kéo áo che mặt. Anh hiểu ngay điều tồi tệ vừa xảy ra.

Đúng lúc Isak bắt đầu cho thấy lý do vì sao Liverpool theo đuổi anh suốt một mùa hè hỗn loạn, mọi thứ lại dừng phắt.

Ca phẫu thuật được xác nhận, thời gian hồi phục không được công bố, nhưng thực tế là Liverpool sẽ mất Isak trong nhiều tháng. Với dạng chấn thương này, viễn cảnh nghỉ hết mùa không hề xa vời. Sáu năm hợp đồng, như lời Slot từng nói để trấn an, giờ bỗng co lại đầy cay đắng.

Điều khiến Liverpool đau hơn là bối cảnh. Mùa hè vừa qua không chỉ là mua sắm cầu thủ, mà là cuộc “đại phẫu” tư duy. Salah không còn là trung tâm tuyệt đối. Hàng công được kéo vào trục dọc, sáng tạo nhiều hơn, linh hoạt hơn. Isak là mảnh ghép không thể thay thế trong bức tranh ấy: cao lớn, kỹ thuật, chơi quay lưng tốt, dứt điểm đa dạng. Một tiền đạo mà Liverpool đã thiếu suốt nhiều năm.

Giờ đây, mọi câu hỏi quay trở lại vạch xuất phát. Khi Isak vắng mặt, Liverpool là ai? Họ sẽ chơi thứ bóng đá nào?

Ai thay Isak?

Salah hiện dự CAN Cup. Ngay cả khi trở lại, vai trò của anh cũng không còn được mặc định như trước. Dấu hiệu cho thấy đây có thể là mùa giải cuối của ngôi sao Ai Cập tại Anfield ngày càng rõ. Nhưng nghịch lý là: Liverpool lại cần anh hơn bao giờ hết, trong khi chính anh không còn nằm trọn trong kế hoạch dài hạn của Slot.

Chấn thương của Isak không chỉ lấy đi một tiền đạo

Thực tế, những vấn đề thể lực của Isak không phải điều mới. Mùa trước tại Newcastle, anh hiếm khi đá trọn vẹn 90 phút. Tại Liverpool, sau 16 lần ra sân, Isak mới ghi ba bàn, chưa hoàn thành một trận đấu trọn vẹn, và chỉ có chín lần đá chính. Chấn thương háng hồi tháng 10 từng làm tiến trình hòa nhập chậm lại. Nhưng không ai chờ đợi một cú ngã nặng đến vậy, đúng vào thời điểm anh vừa tìm lại nhịp điệu.

Hệ quả lan rộng. Darwin Nunez đã ra đi. Luis Diaz cũng không còn. Bi kịch Diogo Jota để lại khoảng trống cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Hàng công Liverpool thay đổi gần như toàn bộ chỉ trong một mùa hè. Hugo Ekitike đang chơi tốt, nhưng đặt cả gánh nặng lên vai một cầu thủ trẻ chưa từng là trung tâm của một CLB lớn là canh bạc đầy rủi ro.

Liverpool từng tiến rất gần Antoine Semenyo, nhưng rồi chùn bước. Giờ đây, cánh cửa thị trường có thể buộc phải mở lại, dù họ không muốn. Bởi Isak không chỉ là một cầu thủ chấn thương. Anh là biểu tượng cho kế hoạch mà Liverpool đang theo đuổi.

Trong một mùa giải mà cảm giác “mọi thứ đều chống lại” ngày càng rõ, chấn thương của Isak không chỉ lấy đi một tiền đạo. Nó tước mất niềm tin rằng Liverpool đã thực sự bước sang kỷ nguyên mới. Và đó mới là tổn thất lớn nhất.