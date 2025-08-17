Hai tân binh V.League gây bất ngờ ngay trận mở màn

Dù mới lần đầu góp mặt ở sân chơi cao nhất, Ninh Bình FC và PVF-CAND đều để lại dấu ấn mạnh mẽ khi đánh bại những đối thủ giàu kinh nghiệm ở vòng mở màn V.League 2025/26.

Ninh Bình FC phô diễn sức mạnh với chiến thắng 3-0 trước Hà Tĩnh. Ảnh: Cao Oanh.

Ninh Bình FC gây ấn tượng nhờ triết lý bóng đá hiện đại mà HLV Gerard Albadalejo mang tới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha xây dựng cho đội bóng cố đô lối chơi kiểm soát và ban bật đặc trưng châu Âu. Hoàng Đức cùng các đồng đội đã trình diễn một bộ mặt giàu tổ chức và tự tin trước Hà Tĩnh.

Bị dẫn bàn từ sớm, Ninh Bình FC gỡ hòa ở phút 40 nhờ cú dứt điểm chuẩn xác của Đức Chiến. Đến cuối trận, Gia Hưng và Quang Nho lần lượt lập công trong vòng 5 phút, ấn định chiến thắng kịch tính 3-1 và mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội bóng cố đô trong ngày ra quân. Màn “chào hàng” giải đấu bằng một trận thắng ấn tượng giúp đội bóng cố đô nhanh chóng thu hút sự chú ý, hứa hẹn trở thành “ngựa ô” mùa giải năm nay.

PVF-CAND cũng có khởi đầu suôn sẻ khi đánh bại SLNA. Ảnh: Hồng Phượng.

Trong khi đó, PVF-CAND có màn chào sân kịch tính trước SLNA. Các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh nhập cuộc khá dè chừng, chỉ tung ra 2 cú sút trong hiệp một. Thế nhưng, hiệu quả lại nằm ở sự khác biệt khi Amarildo tận dụng cơ hội ở phút 42 để mở tỷ số.

Sang hiệp hai, dù bị đối thủ gỡ hòa nhưng PVF-CAND nhanh chóng tái lập lợi thế nhờ bàn thắng của Mpande. Tấm thẻ đỏ của Garcia ở phút 72 khiến SLNA không còn cơ hội lật ngược thế cờ, chấp nhận thua 1-2. Thắng lợi này giúp PVF-CAND có khởi đầu như mơ, khẳng định họ không chỉ đến V.League để học hỏi.

Việc cả hai tân binh cùng tạo dấu ấn ngay vòng mở màn cho thấy V.League 2025/26 sẽ khốc liệt và khó lường hơn. Ninh Bình FC đem đến màu sắc châu Âu mới mẻ, còn PVF-CAND chứng tỏ sự hiệu quả trong lối chơi phản công. Những bước đi đầu tiên thành công không chỉ mang lại sự tự tin cho hai đội, mà còn khiến các đối thủ khác phải dè chừng trong chặng đường dài phía trước.