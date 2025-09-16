Mata có bến đỗ mới

Tiền vệ 37 tuổi Juan Mata vừa chính thức ký hợp đồng với CLB Melbourne Victory của Australia.

Mata trong ngày ký hợp đồng với Melbourne Victory.

Cựu sao MU và Chelsea ký vào bản hợp đồng 1 năm với Melbourne Victory. Trước khi gia nhập đội bóng mới, Mata từng khoác áo một CLB khác ở A-League là Western Sydney Wanderers ở mùa giải 2024/25, nhưng chỉ có 7 lần đá chính.

Chia sẻ trong ngày ra mắt Melbourne Victory, Mata cho biết: “Tôi không phải là người đòi hỏi ra sân chỉ vì cái tên của mình. Tôi cảm nhận được năng lượng và khát khao từ Melbourne Victory. Tôi đến đây với động lực giúp đội bóng giành danh hiệu và góp phần phát triển bóng đá Australia dài hạn".

Trước khi sang Australia thi đấu, sự nghiệp của Mata được đánh giá là thành công. Anh là thành viên tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 và Euro 2012, thậm chí ghi bàn trong trận chung kết thắng Italy 4-0.

Ở cấp CLB, Mata từng là biểu tượng tại Valencia trước khi chuyển sang Chelsea năm 2011. Tại sân Stamford Bridge, anh giành Champions League, Europa League và FA Cup.

Năm 2014, tiền vệ người Tây Ban Nha gia nhập MU với mức phí kỷ lục 37,1 triệu bảng, góp công giúp “Quỷ đỏ” giành FA Cup, League Cup và Europa League. Sau đó, Mata khoác áo Galatasaray (Thổ Nhĩ Kỳ), Vissel Kobe (Nhật Bản) trước khi chọn A-League làm điểm dừng chân.

