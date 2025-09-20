Nhà vô địch World Cup 2014 giải nghệ

Trung vệ Jerome Boateng nói lời giã từ sự nghiệp ở tuổi 37, khép lại hành trình gần hai thập kỷ gắn bó với bóng đá đỉnh cao.

Boateng giải nghệ. Ảnh: Reuters.

Hôm 19/9, Boateng viết trên Instagram: "Tôi chơi bóng trong thời gian dài, cho những CLB lớn, đội tuyển quốc gia. Tôi học hỏi, chiến thắng, thất bại và nhận được rất nhiều từ bóng đá. Giờ là lúc tôi bước tiếp, không phải vì buộc phải làm thế mà vì tôi muốn như vậy".

Sự nghiệp của Boateng bắt đầu từ lò đào tạo Hertha Berlin trước khi có thời gian ngắn thi đấu cho Man City. Boateng chỉ thực sự tỏa sáng ở Bayern Munich. Tại đây, anh ra sân 363 trận và giành 2 danh hiệu Champions League, 9 Bundesliga cùng nhiều chiếc cúp lớn nhỏ khác.

Ở cấp độ đội tuyển, Boateng có 76 lần ra sân và cùng Đức vô địch World Cup 2014 tại Brazil. Ngoài ra, Boateng cũng tham dự các kỳ Euro 2012, Euro 2016, World Cup 2010 và World Cup 2018.

Sau khi chia tay Bayern năm 2021, Boateng lần lượt khoác áo Lyon, Salernitana và LASK Linz. Tuy nhiên, quãng thời gian cuối sự nghiệp không suôn sẻ. Hợp đồng giữa anh và LASK bị chấm dứt chỉ 13 ngày sau khi mùa giải 2025/26 khởi tranh, vì phong độ đi xuống và những ồn ào bên ngoài sân cỏ.

Boateng từng vướng rắc rối pháp lý khi bị tòa án Đức tuyên có tội trong vụ hành hung bạn gái cũ vào năm 2018. Dù tránh được án tù, sự cố này khiến anh thường xuyên bị CĐV LASK la ó bằng những lời lẽ nặng nề trên khán đài.

PSG thắng Bayern với 9 người Rạng sáng 6/7, PSG đánh bại Bayern 2-0 ở tứ kết FIFA Club World Cup.