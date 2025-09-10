Chất lượng đáng báo động của tuyển Đức

Cựu danh thủ Toni Kroos tỏ ra lo lắng khi tuyển Đức không có màn trình diễn như kỳ vọng.

Kroos muốn tuyển Đức cải thiện phong độ. Ảnh: Reuters.

Tuyển Đức có khởi đầu thất vọng ở vòng loại World Cup 2026 khi thua 0-2 trước Slovakia trên sân khách. Dù có chiến thắng 3-1 trước Bắc Ireland ngay sau đó, thầy trò HLV Julian Nagelsmann vẫn bị đánh giá là có màn trình diễn thiếu thuyết phục.

Chia sẻ về kết quả của ĐTQG gần đây, Kroos cho biết: “Chúng ta đang ở cách xa cơ hội cạnh tranh chức vô địch World Cup đến mức không tưởng. Đây không phải vấn đề tinh thần hay nỗ lực thi đấu, mà đến từ chất lượng đội hình và sự thiếu vắng những cá nhân có thể tạo ra khác biệt".

Theo Kroos, Đức hiện không sở hữu nhiều cầu thủ có đẳng cấp thế giới, điều từng là nền tảng trong những giai đoạn huy hoàng trước đây. Cựu sao Real Madrid nhấn mạnh: “Không còn 50 gương mặt có thể bước ra sân và mang lại sự tự tin tuyệt đối cho CĐV. Chúng ta đang thiếu những thủ lĩnh thật sự".

Dù vậy, Kroos cho rằng tuyển Đức vẫn còn thời gian để cải thiện. Cựu tiền vệ này tin rằng đến mùa hè năm sau, Đức có thể tập hợp được lực lượng tốt nhất. Trong trường hợp các ngôi sao thể hiện đúng phong độ, cơ hội cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026 vẫn còn nguyên.

Tại vòng loại, việc nằm trong một bảng đấu nhẹ với Bắc Ireland và Luxembourg cũng giúp Đức có thêm thời gian điều chỉnh và tìm ra nhân tố mới phục vụ cho đội tuyển.

