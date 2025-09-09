Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Donnarumma mắc sai lầm tai hại

Thủ thành Gianluigi Donnarumma có pha xử lý lỗi trong trận thắng 5-4 của Italy trước Israel tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 9/9.

Tình huống diễn ra ở phút thứ 5 khi Israel thực hiện quả phạt góc, Donnarumma lao ra đấm bóng giải nguy, nhưng bất ngờ bóng lại bay ngược về hướng khung thành. Hậu vệ Federico Dimarco lúng túng đánh đầu phản lưới nhà trước sự ngỡ ngàng của cả tập thể Italy.

Tuy nhiên, trọng tài chính Slavko Vincic không công nhận bàn thắng khi cho rằng một cầu thủ Israel phạm lỗi trước đó.

Pha đấm bóng hỏng của Donnarumma khiến Italy thủng lưới.

Dù vậy, sai lầm của Donnarumma khiến anh lập tức nhận những lời chế nhạo từ cư dân mạng. Một tài khoản bình luận: "Donnarumma trông như Onana ở pha bóng này". CĐV khác lên tiếng: "Hẳn các fan Man City phải cảm thấy bất an sau tình huống này". Người hâm mộ khác viết: "Donnarumma đang làm cái gì trên sân vậy".

Ở trận này, Donnarumma phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần, trong đó có 2 lần phản lưới nhà của các đồng đội Alessandro Bastoni và Manuel Locatelli. Trong cả trận, cựu sao PSG có 4 pha cứu thua, chạm bóng 41 lần và 23 đường chuyền đúng địa chỉ.

Với 9 điểm sau 4 trận, Italy vươn lên nhì bảng I, bằng điểm Israel nhưng hơn hiệu số và còn trong tay một trận chưa đấu. "Azzurri" kém đội dẫn đầu bảng Na Uy 3 điểm.

Với Donnarumma, anh được kỳ vọng sẽ có trận ra mắt đội bóng mới Man City gặp MU vào ngày 14/9 tại vòng 4 Premier League.

