Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bước ngoặt tài chính cho MU

  • Thứ tư, 24/12/2025 05:25 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MU khả năng thực hiện chuyến du đấu giữa mùa tới Saudi Arabia sau khi lịch thi đấu Premier League được điều chỉnh.

MU khả năng sang Trung Đông đá giao hữu.

Trận đấu giữa MU và Everton được dời sang ngày 24/2, tạo quãng nghỉ gần 2 tuần trong lịch thi đấu của "Quỷ đỏ". Thầy trò HLV Ruben Amorim sẽ đá với West Ham vào ngày 11/2, trước khi không phải ra sân cho đến cuối tháng. Khoảng trống được xem là thời điểm lý tưởng để MU bay sang Trung Đông thi đấu giao hữu, trong bối cảnh họ không góp mặt ở bất kỳ đấu trường châu Âu nào mùa này.

Theo The Times, AC Milan là một trong những đối thủ tiềm năng của MU, khi đội bóng Italy cũng không tham dự cúp châu Âu và có lịch thi đấu tương đối tương đồng. Ngoài ra, viễn cảnh MU chạm trán Al Nassr của Cristiano Ronaldo cũng được nhắc đến, hứa hẹn tạo nên một trận giao hữu đầy sức hút, đồng thời mang lại cú hích tài chính đáng kể.

Việc vắng bóng ở Champions League hay Europa League khiến lịch thi đấu của MU nhẹ hơn đáng kể, đồng thời buộc CLB phải tìm kiếm những phương án bù đắp tài chính. Một chuyến du đấu tới Saudi Arabia, với sự góp mặt của các ngôi sao đội một, được đánh giá là giải pháp phù hợp cả về thương mại lẫn hình ảnh toàn cầu.

Dù vậy, MU sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng sau trận đấu với Brighton tại FA Cup vào ngày 11/1. Nếu vượt qua đối thủ này, "Quỷ đỏ" có thể phải đá vòng tiếp theo vào ngày 14/2, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch di chuyển.

HLV Ruben Amorim từng thẳng thắn thừa nhận CLB cần tổ chức các trận giao hữu giữa mùa để bù đắp thiệt hại khi không dự cúp châu Âu. Ông nhấn mạnh MU có trách nhiệm với người hâm mộ toàn cầu và cần tận dụng mọi khoảng trống lịch thi đấu để duy trì nguồn thu cũng như sự kết nối với fan.

MU hoãn quyết định với Zirkzee

Sóng gió nhân sự buộc Manchester United chưa thể chốt tương lai Joshua Zirkzee trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

13 giờ trước

MU đã sai khi thay Hojlund bằng Sesko?

Chính sách chuyển nhượng của MU một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi, khi những con số thống kê mới nhất cho thấy sự đối lập rõ rệt giữa hai tiền đạo đã và đang thi đấu cho CLB.

14 giờ trước

MU sẵn sàng nổ 'bom tấn' ở hàng tiền vệ

MU đang lên kế hoạch cho một cuộc cải tổ tuyến giữa ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới bằng việc mang về thêm các tiền vệ trung tâm.

25:1518 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

MU MU

    Đọc tiếp

    Dembele bat man hinh anh

    Dembele bất mãn

    4 phút trước 07:46 24/12/2025

    0

    Ousmane Dembele không hài lòng với thời lượng thi đấu hạn chế tại Paris Saint-Germain thời gian qua.

    Real Madrid nham 'tien ve 0 dong' hinh anh

    Real Madrid nhắm 'tiền vệ 0 đồng'

    27 phút trước 07:23 24/12/2025

    0

    Real Madrid được cho là đang tiến rất gần tới chữ ký của tiền vệ Ruben Neves, người đang khoác áo Al Hilal ở Saudi Arabia.

    Lewandowski het 'bat kha xam pham' o Barca hinh anh

    Lewandowski hết 'bất khả xâm phạm' ở Barca

    27 phút trước 07:23 24/12/2025

    0

    Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Robert Lewandowski liên tiếp bị rút khỏi sân và thậm chí ngồi dự bị, dấu hiệu cho thấy vai trò của tiền đạo người Ba Lan tại Barcelona đang thay đổi rõ rệt.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý