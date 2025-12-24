Bước ngoặt tài chính cho MU

MU khả năng thực hiện chuyến du đấu giữa mùa tới Saudi Arabia sau khi lịch thi đấu Premier League được điều chỉnh.

MU khả năng sang Trung Đông đá giao hữu.

Trận đấu giữa MU và Everton được dời sang ngày 24/2, tạo quãng nghỉ gần 2 tuần trong lịch thi đấu của "Quỷ đỏ". Thầy trò HLV Ruben Amorim sẽ đá với West Ham vào ngày 11/2, trước khi không phải ra sân cho đến cuối tháng. Khoảng trống được xem là thời điểm lý tưởng để MU bay sang Trung Đông thi đấu giao hữu, trong bối cảnh họ không góp mặt ở bất kỳ đấu trường châu Âu nào mùa này.

Theo The Times, AC Milan là một trong những đối thủ tiềm năng của MU, khi đội bóng Italy cũng không tham dự cúp châu Âu và có lịch thi đấu tương đối tương đồng. Ngoài ra, viễn cảnh MU chạm trán Al Nassr của Cristiano Ronaldo cũng được nhắc đến, hứa hẹn tạo nên một trận giao hữu đầy sức hút, đồng thời mang lại cú hích tài chính đáng kể.

Việc vắng bóng ở Champions League hay Europa League khiến lịch thi đấu của MU nhẹ hơn đáng kể, đồng thời buộc CLB phải tìm kiếm những phương án bù đắp tài chính. Một chuyến du đấu tới Saudi Arabia, với sự góp mặt của các ngôi sao đội một, được đánh giá là giải pháp phù hợp cả về thương mại lẫn hình ảnh toàn cầu.

Dù vậy, MU sẽ chỉ đưa ra quyết định cuối cùng sau trận đấu với Brighton tại FA Cup vào ngày 11/1. Nếu vượt qua đối thủ này, "Quỷ đỏ" có thể phải đá vòng tiếp theo vào ngày 14/2, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch di chuyển.

HLV Ruben Amorim từng thẳng thắn thừa nhận CLB cần tổ chức các trận giao hữu giữa mùa để bù đắp thiệt hại khi không dự cúp châu Âu. Ông nhấn mạnh MU có trách nhiệm với người hâm mộ toàn cầu và cần tận dụng mọi khoảng trống lịch thi đấu để duy trì nguồn thu cũng như sự kết nối với fan.