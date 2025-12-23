Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU hoãn quyết định với Zirkzee

  • Thứ ba, 23/12/2025 18:58 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Sóng gió nhân sự buộc Manchester United chưa thể chốt tương lai Joshua Zirkzee trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Manchester United tạm thời chưa đưa ra quyết định về tương lai của Joshua Zirkzee (trái).

Manchester United tạm thời chưa đưa ra quyết định về tương lai của Joshua Zirkzee, khi HLV Ruben Amorim đang phải xoay xở với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương và các ca vắng mặt do AFCON (Cúp các Quốc gia châu Phi).

"Quỷ đỏ" mất Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui vì Cúp châu Phi, trong khi Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Bruno Fernandes và Kobbie Mainoo đồng loạt chấn thương. Khủng hoảng lực lượng khiến Amorim buộc phải sử dụng nhiều giải pháp tình thế.

Ở trận thua 1-2 trước Aston Villa, hai cầu thủ 18 tuổi Jack Fletcher và Shea Lacey được trao cơ hội ra mắt đội một. Trung vệ Lisandro Martínez thậm chí phải đá tiền vệ trong hiệp hai để vá đội hình.

Trong bối cảnh đó, Joshua Zirkzee tiếp tục đối mặt tương lai bất định. Tiền đạo người Hà Lan chưa có suất đá chính ổn định và đang nhận được sự quan tâm từ West Ham United và AS Roma. AC Milan từng theo dõi Zirkzee trước khi chuyển hướng sang mục tiêu khác.

Tuy nhiên, phía Manchester United chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào giữa các CLB. Zirkzee được định giá khoảng 30,5 triệu bảng và sẵn sàng cân nhắc các lời mời nếu xuất hiện trong tháng 1, trong bối cảnh anh cần ra sân nhiều hơn để cạnh tranh suất lên tuyển Hà Lan dự World Cup.

Dẫu vậy, MU lo ngại đội hình hiện tại đã quá mỏng và khẳng định Zirkzee vẫn nằm trong kế hoạch của Amorim, dù không phải lựa chọn mặc định trong đội hình xuất phát.

