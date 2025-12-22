Zirkzee đạt thỏa thuận với Roma

AS Roma đang tiến đến việc đạt được thỏa thuận cá nhân với Joshua Zirkzee, tiền đạo họ coi là mục tiêu hàng đầu cho kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Zirkzee muốn rời MU.

Theo The Athletic, các cuộc đàm phán về điều khoản cá nhân giữa Roma và Zirkzee đang diễn ra tích cực. Zirkzee muốn rời MU và gần như gật đầu với các điều khoản cá nhân của Roma. Tuy nhiên, thỏa thuận này vẫn phụ thuộc vào quyết định của Manchester United.

Roma mong muốn hoàn tất thương vụ càng sớm càng tốt, nhưng Manchester United đang gặp khó khăn khi có một số cầu thủ vắng mặt do chấn thương hoặc tham dự AFCON. Zirkzee, người gia nhập Manchester United từ Bologna với mức phí 42,5 triệu euro vào mùa hè 2024, không đáp ứng được kỳ vọng tại Old Trafford.

Rạng sáng 22/12, khi Aston Villa đánh bại MU 2-1 ở trận đấu thuộc vòng 17 Premier League, Zirkzee chỉ vào sân từ ghế dự bị và không tạo ra khác biệt. Phong độ kém cỏi của anh, đặc biệt là trong bối cảnh đội bóng đang đối mặt với nhiều vấn đề, khiến MU sẵn sàng xem xét các đề nghị.

AS Roma coi Zirkzee là sự bổ sung lý tưởng cho hàng công, với khả năng chơi linh hoạt và tiềm năng phát triển lâu dài. Tuy nhiên, phía Roma muốn đảm bảo rằng thương vụ này được sớm hoàn tất trước khi kỳ chuyển nhượng tháng 1 bước vào giai đoạn cuối.

Về phía MU, trước tình cảnh khó khăn về kinh tế của Roma, họ có thể phải chấp nhận giải pháp cho mượn kèm điều khoản bắt buộc mua đứt từ phía đối thủ.