Zirkzee gây tranh cãi

Màn trình diễn của tiền đạo Joshua Zirkzee trước Crystal Palace gây tranh cãi ở vòng 13 Premier League hôm 30/11.

Zirkzee góp công mang về chiến thắng cho MU.

Phút 54, Zirkzee tỏa sáng với pha xoay người dứt điểm đầy ấn tượng từ góc hẹp, đánh bại thủ môn Dean Henderson và hàng thủ dày đặc của Crystal Palace. Pha lập công này giúp MU gỡ hoà 1-1 trước chủ nhà.

Theo Opta, đây là bàn đầu tiên của Zirkzee tại Premier League sau gần một năm. Lần gần nhất chân sút người Hà Lan lập công cho "Quỷ đỏ" tại giải là vào tháng 12/2024, với cú đúp vào lưới Everton. Kể từ thời điểm đó, Zirkzee đã tịt ngòi trong 24 trận liên tiếp.

Tuy nhiên, cựu tiền đạo Troy Deeney cho rằng màn trình diễn của Zirkzee trong hiệp một trước Palace là chưa thuyết phục. Anh nhận xét: “Zirkzee lại chơi tệ. Tôi đã giải nghệ hai năm rồi, nhưng nếu MU cho tôi 6 tuần và trả cho tôi một phần ba những gì Zirkzee đang nhận, tôi tin mình còn làm tốt hơn”.

Zirkzee chơi trọn vẹn cả trận cho MU trước Palace nhưng không có thêm pha dứt điểm nguy hiểm nào. Cựu sao Bologna cũng để mất bóng tới 20 lần và không có pha qua người thành công nào.

Ngoài Zirkzee, MU còn ghi thêm bàn thắng sau cú đá phạt đẹp mắt của Mason Mount. "Quỷ đỏ" ngược dòng và có chiến thắng 2-1 trước Palace, qua đó tạm vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League.

