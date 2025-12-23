MU sẵn sàng nổ 'bom tấn' ở hàng tiền vệ

MU đang lên kế hoạch cho một cuộc cải tổ tuyến giữa ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới bằng việc mang về thêm các tiền vệ trung tâm.

Adam Wharton nằm trong tầm ngắm của MU.

Theo Goal, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” sẵn sàng chiêu mộ hai tiền vệ mới, lựa chọn từ bốn mục tiêu tiềm năng đang thi đấu tại Premier League. Đây được xem là quyết định cải tổ mạnh tay đối với hàng tiền vệ vốn đang tồn tại nhiều vấn đề tại sân Old Trafford.

Trong danh sách chuyển nhượng rút gọn của MU có Elliot Anderson (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton) và Alex Scott (Bournemouth).

Trong đó, Anderson đang gây ấn tượng mạnh và còn hợp đồng đến năm 2029. Wharton được đánh giá là phương án khả thi hơn khi Crystal Palace sẵn sàng bán ngôi sao nếu nhận được đề nghị đủ hấp dẫn. Baleba vẫn còn hợp đồng dài hạn nhưng vai trò tại Brighton đang giảm sút, trong khi Alex Scott đã trở thành trụ cột của Bournemouth và vừa được triệu tập lên tuyển Anh.

Goal nhận định MU có thể phải chi từ 120 đến 150 triệu bảng nếu đem về hai tiền vệ ở mùa hè tới. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” tỏ ra quyết tâm chi mạnh tay để nâng cấp hàng tiền vệ cho mùa giải mới. Việc thanh lý bớt những gương mặt không còn phù hợp cũng sẽ giúp CLB giảm quỹ lương, qua đó mở đường cho các tân binh xuất hiện tại Old Trafford.

Bruno Fernandes, đội trưởng của MU, đang để ngỏ khả năng rời đội trong mùa hè tới. Anh nhận sự quan tâm đặc biệt của các dội tại Saudi Pro League. Bên cạnh đó, tương lai của Kobbie Mainoo, Casemiro và Manuel Ugarte cũng không được đảm bảo.

Hiện tại, MU xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng Premier League, kém nhóm dự cúp châu Âu 3 điểm.

