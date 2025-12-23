Hojlund có danh hiệu đầu tiên với Napoli

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rạng sáng 23/12, Napoli giành chiến thắng 2-0 trước Bologna để lên ngôi Siêu cúp Italy 2025/26.

Napoli xuất sắc vô địch Siêu cúp Italy.

Trên sân Al-Awwal Park ở Riyadh, người hùng của trận đấu là David Neres. Cầu thủ này cú đúp giúp đội chủ sân Diego Armando Maradona thể hiện sự ổn định dưới triều đại Antonio Conte. Cá nhân Hojlund có danh hiệu đầu tiên kể từ khi rời MU trong hè 2025, còn Napoli lần thứ 3 nâng Siêu cúp Italy, sau các năm 1990 và 2014.

Napoli ra sân với đội hình giống trận bán kết thắng Milan 2-0, triển khai sơ đồ 3-4-3 với Politano và Spinazzola dâng cao hai biên. Bologna đáp trả bằng sơ đồ 4-2-3-1, dựa vào khả năng pressing cao và sự sáng tạo giữa các tuyến. Tuy nhiên, đội bóng của Conte nhanh chóng chiếm thế chủ động, kiểm soát bóng và tạo ra các cơ hội rõ nét.

Phút 39, từ một pha phát bóng nhanh bên cánh của Politano, Neres xử lý bóng gọn gàng trước khi tung cú sút từ khoảng 25 m đưa bóng găm vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho Napoli. Bước sang hiệp hai, Bologna nỗ lực gia tăng sức ép nhưng Napoli vẫn chiếm ưu thế. Phút 57, Neres tận dụng sai lầm của hậu vệ Bologna, chớp thời cơ ấn định tỷ số 2-0.

Neres trở thành một trong những cầu thủ Brazil hiếm hoi ghi nhiều bàn thắng trong lịch sử giải đấu, còn Conte tiếp tục gặt hái thành công với đội bóng thành Naples. Sau Siêu cúp, Napoli sẽ tập trung cho cuộc đua vô địch Serie A khi kém lần lượt Milan và Inter 1 và 2 điểm.

Hojlund đặt dấu chấm hết ở MU

Tiền đạo Rasmus Hojlund nhiều khả năng sẽ được Napoli mua đứt vào kỳ chuyển nhượng hè tới.

38:2285 hôm qua

Hojlund tỏa sáng trở lại

Rạng sáng 8/12, tiền đạo người Đan Mạch ghi cú đúp giúp Napoli đánh bại Juventus 2-1 ở vòng 14 Serie A.

05:43 8/12/2025

Hojlund mất cảm giác ghi bàn

Tiền đạo người Đan Mạch, Rasmus Hojlund đang lún sâu vào giai đoạn phong độ chạm đáy: 8 trận liên tiếp tịt ngòi, dù trong đó có tới 6 lần anh được xếp đá chính.

14:40 5/12/2025

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

