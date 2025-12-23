Hojlund có danh hiệu đầu tiên với Napoli

Rạng sáng 23/12, Napoli giành chiến thắng 2-0 trước Bologna để lên ngôi Siêu cúp Italy 2025/26.

Napoli xuất sắc vô địch Siêu cúp Italy.

Trên sân Al-Awwal Park ở Riyadh, người hùng của trận đấu là David Neres. Cầu thủ này cú đúp giúp đội chủ sân Diego Armando Maradona thể hiện sự ổn định dưới triều đại Antonio Conte. Cá nhân Hojlund có danh hiệu đầu tiên kể từ khi rời MU trong hè 2025, còn Napoli lần thứ 3 nâng Siêu cúp Italy, sau các năm 1990 và 2014.

Napoli ra sân với đội hình giống trận bán kết thắng Milan 2-0, triển khai sơ đồ 3-4-3 với Politano và Spinazzola dâng cao hai biên. Bologna đáp trả bằng sơ đồ 4-2-3-1, dựa vào khả năng pressing cao và sự sáng tạo giữa các tuyến. Tuy nhiên, đội bóng của Conte nhanh chóng chiếm thế chủ động, kiểm soát bóng và tạo ra các cơ hội rõ nét.

Phút 39, từ một pha phát bóng nhanh bên cánh của Politano, Neres xử lý bóng gọn gàng trước khi tung cú sút từ khoảng 25 m đưa bóng găm vào góc cao khung thành, mở tỷ số cho Napoli. Bước sang hiệp hai, Bologna nỗ lực gia tăng sức ép nhưng Napoli vẫn chiếm ưu thế. Phút 57, Neres tận dụng sai lầm của hậu vệ Bologna, chớp thời cơ ấn định tỷ số 2-0.

Neres trở thành một trong những cầu thủ Brazil hiếm hoi ghi nhiều bàn thắng trong lịch sử giải đấu, còn Conte tiếp tục gặt hái thành công với đội bóng thành Naples. Sau Siêu cúp, Napoli sẽ tập trung cho cuộc đua vô địch Serie A khi kém lần lượt Milan và Inter 1 và 2 điểm.