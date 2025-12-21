Hojlund đặt dấu chấm hết ở MU

Tiền đạo Rasmus Hojlund nhiều khả năng sẽ được Napoli mua đứt vào kỳ chuyển nhượng hè tới.

Hojlund muốn ở lại Napoli. Ảnh: Reuters.

Theo thỏa thuận cho mượn giữa hai CLB hồi mùa hè vừa qua, Napoli có điều khoản mua đứt Hojlund với mức phí khoảng 38 triệu bảng. Điều khoản này sẽ trở thành nghĩa vụ bắt buộc nếu đội bóng miền Nam Italy giành vé dự Champions League mùa tới. Với việc Napoli đang đứng thứ ba tại Serie A, khả năng hoàn thành mục tiêu này được đánh giá là rất cao.

Tuy nhiên, Calciomercato cho biết Napoli thậm chí có thể kích hoạt việc mua đứt Hojlund mà không cần chờ điều kiện dự Champions League. Báo chí Italy cho biết tiền đạo người Đan Mạch “thuyết phục được tất cả”, từ Chủ tịch Aurelio De Laurentiis cho đến HLV Antonio Conte. Ban lãnh đạo Napoli xem mức phí chuyển nhượng 38 triệu bảng là hợp lý và sẵn sàng đề nghị Hojlund bản hợp đồng dài hạn kéo dài tới năm 2031.

Về phía MU, tương lai của Hojlund gần như khép lại khi đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ Benjamin Sesko. Đội bóng này cũng tiếp tục được đồn đoán muốn bổ sung thêm Antoine Semenyo của Bournemouth trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Điều đó khiến cơ hội trở lại đội hình chính của Hojlund tại MU trở nên rất mong manh.

Hiện tại, tiền đạo người Đan Mạch được cho là cảm thấy hạnh phúc tại Napoli và sẵn sàng gắn bó lâu dài với CLB. Ở mùa giải năm nay, anh đã ghi 7 bàn thắng và đóng góp 3 pha kiến tạo sau 18 trận đấu trên mọi đấu trường.

