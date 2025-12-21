Bức ảnh Thanh Thảo nhìn lén Lý Đức gây sốt

Khoảnh khắc hoa khôi bắn súng Phí Thanh Thảo trộm nhìn trung vệ Phạm Lý Đức của U22 Việt Nam sau trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 gây chú ý.

Hình ảnh Thanh Thảo nhìn Lý Đức gây chú ý trên mạng xã hội.

Mọi chuyện xuất phát từ một bài đăng của CĐV Việt Nam trên mạng xã hội với dòng chú thích nửa đùa nửa thật: "Tôi thấy gì đấy trong bức ảnh này nhưng tôi không chứng minh được. Chính thức lên thuyền sau bức ảnh này".

Dòng trạng thái ngắn gọn, giàu tính gợi mở nhanh chóng khiến cư dân mạng thích thú. Không ít người cho rằng ánh nhìn của Thanh Thảo trong khung hình đủ để "kể một câu chuyện", dù mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở mức suy đoán vui vẻ.

Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc nhanh chóng vào cuộc. Dưới phần bình luận, chân sút sinh năm 2004 tag tên các đồng đội kèm lời nhắn ẩn ý: "Lên thuyền". Động thái được xem như cú hích khiến bức ảnh từ một khoảnh khắc ngẫu nhiên trở thành chủ đề bàn tán rôm rả.

Sau chung kết SEA Games 33, cặp Lý Đức và Thanh Thảo liên tục được người hâm mộ "đẩy thuyền" (ghép đôi, ủng hộ - PV). Những câu chuyện bên lề về Lý Đức, đặc biệt là mối quan hệ tình cảm, được chia sẻ rầm rộ.

Trước đó, chính Thanh Thảo gây chú ý khi gián tiếp nhắc đến Lý Đức. Khi được hỏi ấn tượng nhất với cầu thủ nào của U22 Việt Nam, nữ xạ thủ nở nụ cười và trả lời: "Chắc là em thích cầu thủ số 3".

Tại SEA Games 33, Phí Thanh Thảo giành HCB ở nội dung đồng đội 10 m súng trường hơi nữ. Nữ xạ thủ cho biết sẽ tiếp tục rèn luyện, hoàn thiện bản thân, hướng tới các mục tiêu lớn hơn như vòng loại Olympic và ASIAD 2026.

'Hoa khôi bắn súng' Phí Thanh Thảo: Chúc mừng các chiến binh sao vàng Tối 18/12, 'hoa khôi bắn súng' Phí Thanh Thảo đã có mặt trên sân Rajamangala để cổ vũ U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Cô chia sẻ đây là lần đầu tiên đi xem một trận bóng trực tiếp và đến giờ vẫn còn run.