'Cầu thủ số 3' được hoa khôi bắn súng Phí Thanh Thảo nhắc đến là ai?

Câu nói bẽn lẽn của Phí Thanh Thảo trên khán đài Rajamangala vô tình gọi tên người hùng thầm lặng trong đêm U22 Việt Nam tạo nên màn ngược dòng trước U22 Thái Lan.

Phí Thanh Thảo nhắc tới cầu thủ số 3 của U22 Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Tối 18/12, sân Rajamangala rực lửa với trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan. Trên khán đài, sự xuất hiện của "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo thu hút sự chú ý khi cô đến sân cổ vũ đội tuyển nước nhà.

Nữ xạ thủ cho biết đây là lần đầu tiên trong đời được trực tiếp xem một trận bóng đá và đến thời điểm trận đấu kết thúc, cảm giác hồi hộp vẫn còn nguyên.

Khi được hỏi ấn tượng nhất với cầu thủ nào của U22 Việt Nam, Phí Thanh Thảo thoáng ngượng ngùng trước khi trả lời: "Chắc là em thích cầu thủ số 3. Cầu thủ số 3 nhé". Câu nói ngắn gọn ấy nhanh chóng khiến người hâm mộ tò mò về danh tính nhân vật được nhắc tới.

"Cầu thủ số 3" chính là trung vệ Phạm Lý Đức (sinh năm 2003), hiện thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội. Trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, Lý Đức chuyển sang khoác áo CAHN từ đầu mùa giải và chủ yếu vào sân từ băng ghế dự bị.

Dù vậy, tiềm năng của trung vệ trẻ này sớm được ghi nhận khi anh từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung hồi tháng 3, chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027.

Lý Đức ghi dấu ấn trong bàn gỡ hòa 2-2 của U22 Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Tại chung kết SEA Games 33, Lý Đức trở thành mắt xích quan trọng. Phút 60, từ tình huống phạt góc, anh dâng cao tham gia tấn công. Thủ môn Thái Lan phán đoán sai điểm rơi, tạo điều kiện để Lý Đức gây sức ép khiến hậu vệ đối phương phản lưới, giúp U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2 và mở ra chiến thắng 3-2 sau 120 phút nghẹt thở.

Chia sẻ sau trận, Lý Đức khiêm tốn nói: "Tôi nghĩ mình gặp may ở bàn gỡ hòa. Nhưng quan trọng hơn, toàn đội đã không bỏ cuộc. Chúng tôi chạy bằng tất cả những gì mình có, vì Tổ quốc. U22 Việt Nam xứng đáng với chiến thắng này".

Trở lại với Phí Thanh Thảo, cô có kỳ SEA Games chưa thật sự thành công khi chỉ giành được 1 HCB nội dung đồng đội 10 m súng trường hơi nữ. Thanh Thảo cho biết cô sẽ cố gắng rèn luyện, hoàn thiện bản thân để hướng tới vòng loại Olympic và Asiad 2026.

Lý Đức (số 3) đá chính ngay từ đầu.