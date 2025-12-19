Madam Pang đau lòng khi Thái Lan thua ngược U22 Việt Nam

Thất bại 2-3 của U22 Thái Lan trước U22 Việt Nam ở chung kết SEA Games 33 tối 18/12 để lại cú sốc lớn với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam (bà Madam Pang).

Bầu không khí lễ hội từng bao trùm Rajamangala nhanh chóng chuyển sang u ám theo cách không ai ngờ tới. Khi U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một, chiến thắng tưởng như nằm chắc trong tay.

Madam Pang liên tục cập nhật diễn biến trên mạng xã hội, không giấu nổi sự phấn khích và gửi đi thông điệp đầy kỳ vọng về một trận đấu giữ sạch lưới, cùng tấm HCV danh giá sau 3 kỳ liên tiếp lỗi hẹn của "Voi chiến".

Nhưng bóng đá luôn nghiệt ngã. Sang hiệp hai, thế trận đảo chiều chóng mặt. U22 Việt Nam gia tăng sức ép, buộc hàng thủ Thái Lan mắc sai lầm liên tiếp. Hai bàn gỡ hòa khiến CĐV trên sân Rajamangala chết lặng, trước khi Nguyễn Thanh Nhàn tung đòn kết liễu, hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục cho đội bóng áo đỏ.

Chứng kiến U22 Thái Lan đăng quang ngay trên sân nhà, Madam Pang không giấu nổi nỗi thất vọng. Trên khán đài sân Rajamangala, Madam Pang thốt lên chua chát: "Đau lòng", đủ để nói lên tất cả cay đắng của đội chủ nhà.

Thất bại khép lại tham vọng gom trọn 4 tấm HCV bóng đá của Thái Lan tại SEA Games 33, khi họ lỡ hẹn ở 3/4 nội dung quan trọng và chỉ còn đặt hy vọng vào futsal nam.

Dẫu vậy, trong nỗi buồn, Madam Pang vẫn giữ phong thái của nhà lãnh đạo thể thao lớn khi đăng video chúc mừng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và U22 Việt Nam. Một cái kết cay đắng cho chủ nhà, nhưng là đỉnh cao vinh quang với bóng đá Việt Nam tại kỳ đại hội năm nay.

