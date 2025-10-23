Madam Pang làm dậy sóng bóng đá Thái Lan

Trong bối cảnh dư luận tranh cãi sau quyết định sa thải HLV Masatada Ishii, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Nualphan Lamsam (hay còn gọi là Madam Pang), đã làm rõ các vấn đề liên quan.

Huấn luyện viên Masatada Ishii bị bà Madam Pang và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) sa thải.

Tuyên bố từ bà Pang giải thích lý do chấm dứt hợp đồng với vị chiến lược gia người Nhật và việc bổ nhiệm Anthony Hudson làm HLV trưởng tạm quyền. Đây là bước đi nhằm trấn an người hâm mộ và khẳng định cam kết phát triển bóng đá Thái Lan. Song, nó chưa khiến dư luận bóng đá xứ chùa vàng thôi sôi sục. Nhiều người thậm chí chỉ trích bà Pang và FAT.

Bà Pang nhấn mạnh quyết định của FAT hoàn toàn dựa trên các con số thống kê khách quan, không mang bất kỳ định kiến nào. Tỷ lệ thắng của HLV Ishii chỉ đạt 53%, thấp hơn so với người tiền nhiệm Mano Polking (56%). "Chúng tôi sử dụng các chỉ số khoa học để đo lường, không thiên vị cá nhân", bà Pang thông báo. Việc đánh giá này được thực hiện bởi ban kỹ thuật, tập trung vào thành tích tổng thể và so sánh với các giai đoạn trước.

FAT khẳng định việc chấm dứt hợp đồng với Ishii là hoàn toàn hợp pháp và nằm trong quyền lợi của nhà tuyển dụng. Ban lãnh đạo đã mời ông Ishii đến thảo luận, phân tích rõ ràng về màn trình diễn của ông, và yêu cầu chấm dứt hợp đồng.

Bà Pang nhấn mạnh rằng quá trình này được thực hiện với sự tôn trọng và lịch sự, tuân thủ đúng các điều khoản hợp đồng. Đặc biệt, FAT chi trả cho Ishii khoản bồi thường tương đương một nửa tổng lương còn lại đến hết thời hạn hợp đồng, thể hiện sự công bằng.

Khi bổ nhiệm Ishii, FAT đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, đội tuyển có biệt danh "Voi chiến" không thể vượt qua vòng loại thứ hai. Bên cạnh đó, việc thất bại trong việc vô địch ASEAN Cup 2024 cũng được coi là một thất vọng lớn.

Masatada Ishii trong buổi họp phân tích kỹ thuật hôm 21/10.

Bà Pang bày tỏ sự tiếc nuối: "Những kết quả này không đáp ứng kỳ vọng, và chúng tôi không thể chờ đợi thêm". Hồi tháng 6, sau trận thua 1-3 trước Turkmenistan - cú sốc lớn trong vòng loại Asian Cup 2027 - ban kỹ thuật FAT đã đề xuất thay đổi HLV ngay lập tức. Tuy nhiên, do thời gian quá gấp rút và chưa kịp chọn người thay thế, Ishii được trao thêm một cơ hội.

Quyết định cuối cùng được đưa ra vào ngày 21/10. Bà Pang so sánh: "Bóng đá đội tuyển quốc gia không phải là phòng thí nghiệm. Chúng ta chỉ có 90 phút cho một trận đấu, và kết quả thắng, thua hay hòa đều ảnh hưởng đến cảm xúc của người hâm mộ cũng như thành công của FAT. Là Chủ tịch, tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn".

Việc thay đổi HLV được FAT coi là chuyện thường tình, đặc biệt khi đội tuyển đang ở giai đoạn then chốt. Ông Anthony Hudson, hiện là Giám đốc Phát triển Kỹ thuật của FAT, được chọn làm HLV trưởng tạm quyền mới vì là ứng cử viên lý tưởng nhất ở thời điểm hiện tại.

Với kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia như Bahrain (2013-2014), New Zealand (2014-2017) và Mỹ (tạm quyền 2023), cùng sự am hiểu sâu sắc về hệ thống bóng đá Thái Lan, Hudson được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định ngắn hạn.