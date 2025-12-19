Bóng đá Thái Lan lao dốc sau kỷ nguyên Madam Pang

Bóng đá Thái Lan trải qua một năm 2025 không mấy thành công kể từ khi bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) vào tháng 2/2024.

Madam Pang từng nhận được kỳ vọng lớn.

Với 68/73 phiếu ủng hộ, nữ tỷ phú này trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một liên đoàn bóng đá quốc gia tại châu Á, mang theo nhiều kỳ vọng về một cuộc cải tổ mạnh mẽ và làn gió mới cho bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, những gì diễn ra tại SEA Games 33 vào cuối năm 2025 lại vẽ nên một bức tranh hoàn toàn trái ngược.

Ngày 18/12, thất bại 2-3 trước U22 Việt Nam trong trận chung kết bóng đá nam đã khép lại kỳ SEA Games đầy cay đắng của nước chủ nhà. Đây là lần thứ ba liên tiếp Thái Lan gục ngã ở trận đấu tranh huy chương vàng môn bóng đá nam, và nỗi đau càng lớn hơn khi trận thua diễn ra ngay trên sân Rajamangala.

Không chỉ bóng đá nam gây thất vọng, các đội tuyển chủ lực khác của Thái Lan tại SEA Games 33 cũng đồng loạt không đạt kỳ vọng. Đội tuyển bóng đá nữ 11 người sớm dừng bước ở bán kết sau khi để Philippines loại trên chấm luân lưu.

Trong khi đó, đội futsal nữ Thái Lan tiếp tục gây sốc khi để thua Indonesia ở bán kết, lỡ hẹn với trận tranh huy chương vàng, qua đó khép lại giải đấu mà không hoàn thành mục tiêu đề ra.

Madam Pang trong lúc chờ trao huy chương cho U22 Việt Nam.

Rõ ràng, Thái Lan trải qua một kỳ SEA Games đáng quên ở các nội dung bóng đá nam và nữ. Trước thềm SEA Games 33, Madam Pang được cho là đặt mục tiêu giành trọn bộ 4 huy chương vàng ở các nội dung bóng đá và futsal nam, nữ. Tuy nhiên, 3/4 nội dung đã thất bại. Thái Lan chỉ còn đội futsal nam là vẫn còn cơ hội giành HCV.

Theo truyền thông Thái Lan, Madam Pang từ chối trả lời phỏng vấn sau thất bại của đội U22 nước này trước Việt Nam. Bà cho biết sẽ có những chia sẻ đầy đủ hơn sau khi các nội dung còn lại của SEA Games 33 khép lại.

Madam Pang là gương mặt quen thuộc và có nhiều đóng góp cho bóng đá Thái Lan trong gần một thập kỷ qua. Giai đoạn 2015–2019, bà giữ vai trò trưởng đoàn đội tuyển nữ Thái Lan tham dự các kỳ World Cup 2015 và 2019.

Sau đó, Madam Pang tiếp tục đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn đội tuyển nam Thái Lan, góp phần giúp đội bóng này vô địch AFF Cup 2020 và 2022.

