Khoảnh khắc hài hước của thủ môn Trung Kiên sau chung kết

Thủ môn Trần Trung Kiên bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi "dỗi nhẹ" trợ lý của hot TikToker Tina Thảo Thi vì mừng Việt Nam vô địch nhưng không biết anh là người trấn giữ khung thành.

Đoạn tin nhắn viral của Trung Kiên.

Câu chuyện bắt nguồn từ đoạn tin nhắn được chia sẻ, khi Trung Kiên hào hứng nhắn tin tâm sự với trợ lý của TikToker Tina Thảo Thi: "Em hâm mộ chị Tina quá. Vui quá".

Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì thủ môn sinh năm trẻ không giấu được sự "tủi thân" khi phát hiện đối phương chỉ mải ăn mừng chiến thắng mà chẳng hề nhận ra người đang trò chuyện chính là thủ môn của đội tuyển. Câu hỏi nửa đùa nửa thật: "Có thật sự là coi không?" nhanh chóng khiến cộng đồng mạng bật cười vì quá duyên.

Ở chiều ngược lại, Tina Thảo Thi cũng chia sẻ lại câu chuyện trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Có thể là sĩ suốt đời mấy bà ơi. Việt Nam vô địch!". Chính sự hồn nhiên, chân thật ấy khiến bài đăng nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ trong thời gian ngắn.

Đảm nhận vai trò bắt chính của đội tuyển U22 Việt Nam tại SEA Games 33, Trần Trung Kiên thu hút sự chú ý khi chơi khá hay trong khung gỗ. Ở chung kết trước Thái Lan, Trung Kiên nhiều lần cứu thua, ngoại trừ 2 bàn thắng quá khó từ đối thủ.

Trung Kiên có tên trong danh sách tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup hồi đầu năm cũng trên đất Thái Lan, bắt chính khi U23 vô địch Đông Nam Á hồi giữa năm và giờ là người gác đền số một của tuyển U22.

Thủ thành 22 tuổi sinh ra ở Hưng Yên, lớn lên ở Pleiku, Gia Lai và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Anh nổi bật với chiều cao 1,91 m và điểm mạnh về khả năng phản xạ tốt.

