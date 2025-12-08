Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hojlund tỏa sáng trở lại

  • Thứ hai, 8/12/2025 05:43 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 8/12, tiền đạo người Đan Mạch ghi cú đúp giúp Napoli đánh bại Juventus 2-1 ở vòng 14 Serie A.

Sau hơn 2 tháng tịt ngòi tại giải quốc nội, Rasmus Hojlund đánh dấu sự trở lại không thể ấn tượng hơn ở một trận cầu đinh. Màn trình diễn chói sáng của cựu tiền đạo MU giúp Napoli vượt qua thử thách khó khăn mang tên Juventus, đồng thời đòi lại ngôi đầu Serie A với 1 điểm nhiều hơn Inter.

Với cá nhân Hojlund, anh đã ghi 4 bàn cho Napoli tại Serie A mùa này, ngang bằng thành tích ở cả mùa 2024/25 tại Premier League. Ngoài 4 bàn thắng, tiền đạo sinh năm 2003 còn góp 2 đường kiến tạo.

Hojlund anh 1

Hojlund tỏa sáng.

Ngay phút thứ 7, Hojlund đưa Napoli vượt lên dẫn trước với pha dứt điểm chuẩn xác từ cự ly gần, sau đường kiến tạo của David Neres.

Ở bên kia chiến tuyến, một sao trẻ khác là Kenan Yildiz cũng tỏa sáng để giúp Juventus gỡ hòa 1-1. Tuy nhiên, đội khách vẫn phải rời sân Diego Armando Maradona với hai bàn tay trắng. Phút 78, pha phá bóng lỗi của Weston McKennie vô tình trở thành đường kiến tạo cho Hojlund đánh đầu từ cự ly gần, ấn định chiến thắng 2-1 cho chủ nhà.

Juventus đứt mạch 8 trận bất bại trên mọi đấu trường và giậm chân ở ngoài nhóm dự cúp châu Âu. Hiện tại, "Lão phu nhân" kém ngôi đầu của Napoli 8 điểm, kém vị trí thứ 4 của AS Roma 4 điểm.

