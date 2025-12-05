Neymar làm Serie A 'dậy sóng'

Phong độ ấn tượng của Neymar trong giai đoạn cuối mùa giải ở Brazil đang khiến thị trường chuyển nhượng châu Âu nóng lên.

Neymar mở toang cánh cửa trở lại châu Âu.

Sau thời gian dài điều trị chấn thương đầu gối, tiền đạo người Brazil trở lại đầy mạnh mẽ trong màu áo Santos, ghi dấu bằng những bàn thắng quan trọng và màn trình diễn bùng nổ, trong đó nổi bật là cú hat-trick chỉ trong 17 phút vào lưới Juventude,

Theo Fichajes, sự hồi sinh của cầu thủ sinh năm 1992 lập tức khơi dậy sự quan tâm của ba đội bóng hàng đầu Italy gồm Inter Milan, Juventus và Napoli. Serie A được đánh giá là môi trường phù hợp, nếu cựu sao Barca muốn trở lại đỉnh cao bóng đá châu Âu.

Inter Milan được cho là đang cân nhắc nghiêm túc khả năng bổ sung một cầu thủ có thể tạo đột biến và nâng tầm hàng công. Juventus, trong quá trình tái thiết lực lượng, xem Neymar là thương vụ mang lại cả giá trị chuyên môn lẫn thương mại. Trong khi đó, Napoli đang tìm một ngôi sao tấn công để phục vụ mục tiêu ở cả Serie A lẫn Champions League.

Ở tuổi 33, Neymar đặt mục tiêu tìm lại sự ổn định và nhịp thi đấu cao nhằm chuẩn bị cho World Cup 2026. Quãng thời gian ở Saudi Arabia không đáp ứng được điều đó và việc trở về Brazil chính là bước đệm để anh trở lại đỉnh cao. Với hợp đồng sắp hết hạn, anh sẽ được phép tự do đàm phán từ kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.