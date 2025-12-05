Tình thế đảo ngược với Neymar

Mối lương duyên tưởng khép lại giữa Neymar và Santos bất ngờ đảo chiều ở thời điểm này.

Truyền thông Brazil đồng loạt xác nhận Santos chính thức khởi động vòng đàm phán đầu tiên với đại diện của cầu thủ 33 tuổi. Cuộc trao đổi giữa đôi bên được mô tả là thuận lợi, mang tính xây dựng và đang tiến triển nhanh.

Santos coi Neymar là dự án chiến lược, không chỉ chuyên môn mà còn ở tầm vóc hình ảnh và sức hút thương mại. Kể từ ngày trở lại Vila Belmiro, Neymar trở thành tâm điểm truyền thông của giải đấu, kéo theo doanh thu bán vé, tài trợ và bùng nổ tương tác trên mạng xã hội.

Trước đó, Neymar tưởng chừng sớm chia tay Santos. Chấn thương dai dẳng, phong độ thất thường và áp lực từ người hâm mộ khiến tiền đạo 33 tuổi gặp khó khăn. Nhưng gần đây, cựu sao Barcelona bất ngờ trở lại với phong độ ấn tượng.

Neymar được cho là thoải mái tại Santos sau giai đoạn dài thi đấu ở châu Âu và Trung Đông. Anh muốn tiếp tục chơi bóng trong môi trường quen thuộc, gần gia đình. Mong muốn của Neymar phù hợp với định hướng của CLB. Đó là bản hợp đồng ngắn hạn, tập trung vào hiệu suất thi đấu và vai trò dẫn dắt lớp cầu thủ trẻ.

Dù chưa công bố chi tiết, hai bên đang thảo luận về mức lương phù hợp với tình hình tài chính của Santos, kèm các điều khoản linh hoạt về hình ảnh và thời hạn hợp đồng. Từ những tin đồn về khả năng sang MLS hay trở lại châu Âu, Neymar giờ ưu tiên khoác áo CLB đưa anh ra ánh sáng.

Hôm 4/11, Neymar bùng nổ với cú hat-trick giúp Santos hạ Juventude 3-0. Tính rộng hơn, cựu sao Barca có 6 pha lập công trong 3 trận gần nhất, giúp đội bóng thời thơ ấu gần như thoát khỏi "cửa tử" để trụ hạng Serie A.