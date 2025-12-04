Neymar lập hat-trick

Sáng 4/11, ở vòng 37 giải VĐQG Brazil (Serie A), Neymar bùng nổ với ba bàn thắng giúp Santos hạ Juventude 3-0 ngay trên sân khách.

Neymar giúp Santos trong cuộc chiến trụ hạng cam go.

Chỉ sau một tháng, Neymar đảo ngược tình thế để cứu Santos. Ở vòng áp chót giải VĐQG Brazil, Santos có chuyến làm khách trên sân Juventude. Họ buộc phải thắng để tiếp tục nuôi mộng trụ hạng.

Và Neymar chứng minh anh vẫn là ngôi sao khi CLB cần anh nhất, bất chấp những lo ngại về sức khỏe và chỉ trích trước đó.

Ba bàn thắng ở các phút 56, 65 và 73 của Neymar giúp Santos có một trong những thắng lợi ấn tượng nhất của họ vài tháng qua. Nếu không tính quả phạt đền phút 73, cả hai bàn thắng của Neymar trận này đều cho thấy đẳng cấp từ ngôi sao xứ samba.

Tính rộng hơn, Neymar cũng có 6 pha lập công trong 3 trận gần nhất, giúp đội bóng thời thơ ấu của anh gần như thoát khỏi "cửa tử" để trụ hạng Serie A.

Trước đó, hôm 29/11, Neymar ghi bàn và kiến tạo giúp Santos hạ gục Recife với tỷ số 3-0 thuộc vòng 36 giải VĐQG Brazil.

Ba điểm có được trên sân Juventude ở vòng 37 giúp Santos vươn lên vị trí 15, tạo khoảng cách 2 điểm với nhóm rớt hạng.

Ở vòng cuối, Santos chỉ cần không thua là gần như sẽ trụ hạng. Sau tất cả, Neymar vẫn là cứu tinh của Santos với những pha đi bóng lắt léo, ghi bàn và kiến tạo tinh tế trong giai đoạn nước rút.

Màn trình diễn ấy từ Neymar không chỉ cứu Santos mà còn khơi dậy hy vọng cho bản thân anh ở tuyển Brazil.