Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Thói quen lạ của Neymar trong phòng vệ sinh

  • Thứ hai, 1/12/2025 07:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo người đồng đội cũ Alexandre Letellier, Neymar thường có thói quen ngồi trên bồn cầu với cánh cửa mở toang vì chứng sợ không gian kín.

Ngôi sao người Brazil hiện trở về khoác áo Santos sau những năm tháng chinh chiến ở Barcelona, PSG và Al-Hilal. Anh nổi tiếng với tài năng thiên bẩm lẫn phong cách sống phóng khoáng. Thế nhưng, ngay cả những người thân cận cũng bất ngờ với hành động kỳ lạ của Neymar.

Letellier, thủ môn từng khoác áo PSG giai đoạn 2020, kể lại trên L’Équipe rằng anh một lần vô tình bắt gặp Neymar trong nhà vệ sinh tại trung tâm huấn luyện của PSG. Điều gây sốc không phải là việc Neymar ngồi trên bồn cầu, mà anh làm điều đó với cánh cửa mở toang.

"Tôi bước vào và sững người. Neymar ngồi đó, thoải mái như không, cửa thì mở. Tôi chỉ biết quay ra ngay lập tức", Letellier chia sẻ. Lúc ấy, Abdou Diallo thấy biểu cảm khó hiểu của Letellier và lập tức giải thích: "Cậu ấy bị chứng sợ không gian kín. Neymar chẳng bao giờ khóa cửa, luôn để mở để tránh cảm giác bị gò bó".

Siêu sao 33 tuổi trải qua hành trình sự nghiệp lẫy lừng khi tỏa sáng ở Santos, trở thành một phần của bộ ba "MSN" trứ danh tại Barcelona, phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi gia nhập PSG, rồi sang Saudi Arabia trước khi trở về quê nhà. Anh cũng là chân sút số 1 lịch sử tuyển Brazil với 79 bàn sau 128 trận.

Nhưng câu chuyện được tiết lộ cho thấy phía sau hào quang của một siêu sao vẫn là những nỗi ám ảnh rất con người, như chứng sợ không gian kín khiến Neymar phải để cửa mở ngay cả ở nơi riêng tư nhất.

Một chi tiết nhỏ, nhưng phác họa rõ hơn chân dung của Neymar. Anh là một con người phức tạp, nhạy cảm và khác biệt hơn những gì người ta thấy trên sân.

Neymar bùng nổ Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.

Neymar ghi bàn bất chấp chấn thương

Sáng 29/11 (giờ Hà Nội), Neymar ghi bàn và kiến tạo giúp Santos hạ gục Recife với tỷ số 3-0 thuộc vòng 36 giải VĐQG Brazil.

47:2820 hôm qua

Neymar mạo hiểm sự nghiệp

Tiền đạo người Brazil khiến tất cả kinh ngạc khi quyết định “đánh cược” sự nghiệp chỉ để được ra sân trong trận đấu sắp tới của Santos.

18:00 27/11/2025

Neymar nghỉ hết năm 2025

Neymar lại dính chấn thương, khiến tương lai ở Santos và giấc mơ góp mặt tại World Cup 2026 tiếp tục bị đặt dấu hỏi.

06:39 26/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Neymar Neymar Neymar

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

Tam the do bi nghi ngo cua Paqueta hinh anh

Tấm thẻ đỏ bị nghi ngờ của Paqueta

2 giờ trước 07:12 1/12/2025

0

Tiền vệ Lucas Paqueta nổi giận sau khi bị đuổi khỏi sân ở trận thua 0-2 của West Ham trước Liverpool tại vòng 13 Premier League hôm 30/11.

Bruno Fernandes vuot mat Scholes hinh anh

Bruno Fernandes vượt mặt Scholes

2 giờ trước 07:11 1/12/2025

0

Tiền vệ Bruno Fernandes vượt mặt huyền thoại Paul Scholes về số lần kiến tạo, qua đó góp mặt trong top 4 chân chuyền vĩ đại nhất lịch sử Premier League của MU.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý