Thói quen lạ của Neymar trong phòng vệ sinh

Theo người đồng đội cũ Alexandre Letellier, Neymar thường có thói quen ngồi trên bồn cầu với cánh cửa mở toang vì chứng sợ không gian kín.

Ngôi sao người Brazil hiện trở về khoác áo Santos sau những năm tháng chinh chiến ở Barcelona, PSG và Al-Hilal. Anh nổi tiếng với tài năng thiên bẩm lẫn phong cách sống phóng khoáng. Thế nhưng, ngay cả những người thân cận cũng bất ngờ với hành động kỳ lạ của Neymar.

Letellier, thủ môn từng khoác áo PSG giai đoạn 2020, kể lại trên L’Équipe rằng anh một lần vô tình bắt gặp Neymar trong nhà vệ sinh tại trung tâm huấn luyện của PSG. Điều gây sốc không phải là việc Neymar ngồi trên bồn cầu, mà anh làm điều đó với cánh cửa mở toang.

"Tôi bước vào và sững người. Neymar ngồi đó, thoải mái như không, cửa thì mở. Tôi chỉ biết quay ra ngay lập tức", Letellier chia sẻ. Lúc ấy, Abdou Diallo thấy biểu cảm khó hiểu của Letellier và lập tức giải thích: "Cậu ấy bị chứng sợ không gian kín. Neymar chẳng bao giờ khóa cửa, luôn để mở để tránh cảm giác bị gò bó".

Siêu sao 33 tuổi trải qua hành trình sự nghiệp lẫy lừng khi tỏa sáng ở Santos, trở thành một phần của bộ ba "MSN" trứ danh tại Barcelona, phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới khi gia nhập PSG, rồi sang Saudi Arabia trước khi trở về quê nhà. Anh cũng là chân sút số 1 lịch sử tuyển Brazil với 79 bàn sau 128 trận.

Nhưng câu chuyện được tiết lộ cho thấy phía sau hào quang của một siêu sao vẫn là những nỗi ám ảnh rất con người, như chứng sợ không gian kín khiến Neymar phải để cửa mở ngay cả ở nơi riêng tư nhất.

Một chi tiết nhỏ, nhưng phác họa rõ hơn chân dung của Neymar. Anh là một con người phức tạp, nhạy cảm và khác biệt hơn những gì người ta thấy trên sân.

Neymar bùng nổ Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.