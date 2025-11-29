Neymar ghi bàn bất chấp chấn thương

Sáng 29/11 (giờ Hà Nội), Neymar ghi bàn và kiến tạo giúp Santos hạ gục Recife với tỷ số 3-0 thuộc vòng 36 giải VĐQG Brazil.

Trên sân Urbano Caldeira, Neymar đá tới phút 90 mới ra nghỉ dù thể trạng chưa đạt 100%. Trong cuộc phỏng vấn sau trận với Premiere, Neymar thừa nhận đang gặp vấn đề về gối và phải thi đấu với dụng cụ bảo vệ: "Thành thật mà nói, không phải mọi thứ đều ổn. Nhưng những người cần biết tình trạng chấn thương là bác sĩ CLB, tôi và đội ngũ của tôi".

Ngôi sao Brazil cũng bác bỏ thông tin rằng anh phớt lờ bác sĩ để ra sân: "Hoàn toàn ngược lại với những gì báo chí đưa tin. Đây là quyết định được thống nhất cùng nhau, với bác sĩ. Cuối cùng người ra quyết định là tôi. Hôm nay, tôi chọn ra sân".

Trên sân, Neymar chứng minh giá trị khi mở tỷ số ở phút 25 với một cú sút quyết đoán trong vùng cấm. Tới phút 67, Neymar kiến tạo như đặt để đồng đội Joao Schmidt ấn định chiến thắng 3-0.

Chiến thắng giúp Santos rời khỏi nhóm nguy hiểm trên bảng xếp hạng. CLB hiện hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm khi mùa giải còn 2 vòng đấu. Sự xuất hiện của siêu sao 31 tuổi trong thời khắc then chốt một lần nữa khẳng định vai trò không thể thay thế trong hành trình trụ hạng của đội bóng.