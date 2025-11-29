Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Neymar ghi bàn bất chấp chấn thương

  • Thứ bảy, 29/11/2025 09:58 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Sáng 29/11 (giờ Hà Nội), Neymar ghi bàn và kiến tạo giúp Santos hạ gục Recife với tỷ số 3-0 thuộc vòng 36 giải VĐQG Brazil.

Sáng 29/11, Neymar tỏa sáng trong trận cầu sinh tử giúp Santos thắng Recife 3-0 để tạm thời thoát khỏi nhóm đèn đỏ ở vòng 36 giải VĐQG Brazil.

Trên sân Urbano Caldeira, Neymar đá tới phút 90 mới ra nghỉ dù thể trạng chưa đạt 100%. Trong cuộc phỏng vấn sau trận với Premiere, Neymar thừa nhận đang gặp vấn đề về gối và phải thi đấu với dụng cụ bảo vệ: "Thành thật mà nói, không phải mọi thứ đều ổn. Nhưng những người cần biết tình trạng chấn thương là bác sĩ CLB, tôi và đội ngũ của tôi".

Ngôi sao Brazil cũng bác bỏ thông tin rằng anh phớt lờ bác sĩ để ra sân: "Hoàn toàn ngược lại với những gì báo chí đưa tin. Đây là quyết định được thống nhất cùng nhau, với bác sĩ. Cuối cùng người ra quyết định là tôi. Hôm nay, tôi chọn ra sân".

Trên sân, Neymar chứng minh giá trị khi mở tỷ số ở phút 25 với một cú sút quyết đoán trong vùng cấm. Tới phút 67, Neymar kiến tạo như đặt để đồng đội Joao Schmidt ấn định chiến thắng 3-0.

Chiến thắng giúp Santos rời khỏi nhóm nguy hiểm trên bảng xếp hạng. CLB hiện hơn nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm khi mùa giải còn 2 vòng đấu. Sự xuất hiện của siêu sao 31 tuổi trong thời khắc then chốt một lần nữa khẳng định vai trò không thể thay thế trong hành trình trụ hạng của đội bóng.

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

