Cú sốc với Neymar

Siêu sao người Brazil Neymar sẽ bỏ lỡ trận đấu quan trọng với Internacional khi Santos nỗ lực trụ lại giải VĐQG Brazil mùa này.

Neymar lại chấn thương.

Cựu sao Barcelona mới trở lại sau chấn thương cơ đùi, nhưng khi bắt đầu có những màn trình diễn khích lệ, anh lại phải nghỉ thi đấu vì vấn đề mới ở đầu gối. Theo BeIN Sports, Neymar chịu đau suốt cả tuần và không thể ra sân.

Chấn thương của Neymar khiến Santos lo lắng. Trận gặp Internacional thuộc vòng 35 Serie A sáng 25/11 là cuộc đối đầu trực tiếp giữa đội đứng thứ 17 và thứ 15, mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng.

Neymar trở về Santos đầu năm 2025 sau khi hợp đồng với Al-Hilal bị hủy, với mục tiêu lấy lại phong độ đỉnh cao và giành suất dự World Cup 2026. Dù ghi 7 bàn và 3 kiến tạo sau 25 trận trên mọi đấu trường mùa này, việc Neymar vắng mặt liên tục vì chấn thương khiến Santos chật vật, chỉ đứng trên khu vực xuống hạng một bậc.

Với chấn thương mới, hành trình của Neymar hướng tới World Cup 2026 đang đối mặt thử thách lớn. Anh phải vừa phục hồi thể lực, vừa chứng tỏ phong độ đỉnh cao trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Việc Neymar có thể thi đấu trong thời gian dài mà không gặp vấn đề thể trạng dần trở thành điều xa xỉ. Kể từ khi trở về Brazil chơi bóng, ngôi sao sinh năm 1992 bỏ lỡ tới 25 trận vì những ca chấn thương khác nhau.

Neymar ghi bàn khi nhận bóng từ giữa sân Sáng 20/11, Neymar lập công trong trận hòa 1-1 giữa Santos với Mirassol thuộc vòng 34 giải VĐQG Brazil.