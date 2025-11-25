Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cú sốc với Neymar

  Thứ ba, 25/11/2025 06:52 (GMT+7)
Siêu sao người Brazil Neymar sẽ bỏ lỡ trận đấu quan trọng với Internacional khi Santos nỗ lực trụ lại giải VĐQG Brazil mùa này.

Neymar lại chấn thương.

Cựu sao Barcelona mới trở lại sau chấn thương cơ đùi, nhưng khi bắt đầu có những màn trình diễn khích lệ, anh lại phải nghỉ thi đấu vì vấn đề mới ở đầu gối. Theo BeIN Sports, Neymar chịu đau suốt cả tuần và không thể ra sân.

Chấn thương của Neymar khiến Santos lo lắng. Trận gặp Internacional thuộc vòng 35 Serie A sáng 25/11 là cuộc đối đầu trực tiếp giữa đội đứng thứ 17 và thứ 15, mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng.

Neymar trở về Santos đầu năm 2025 sau khi hợp đồng với Al-Hilal bị hủy, với mục tiêu lấy lại phong độ đỉnh cao và giành suất dự World Cup 2026. Dù ghi 7 bàn và 3 kiến tạo sau 25 trận trên mọi đấu trường mùa này, việc Neymar vắng mặt liên tục vì chấn thương khiến Santos chật vật, chỉ đứng trên khu vực xuống hạng một bậc.

Với chấn thương mới, hành trình của Neymar hướng tới World Cup 2026 đang đối mặt thử thách lớn. Anh phải vừa phục hồi thể lực, vừa chứng tỏ phong độ đỉnh cao trong giai đoạn quyết định của mùa giải.

Việc Neymar có thể thi đấu trong thời gian dài mà không gặp vấn đề thể trạng dần trở thành điều xa xỉ. Kể từ khi trở về Brazil chơi bóng, ngôi sao sinh năm 1992 bỏ lỡ tới 25 trận vì những ca chấn thương khác nhau.

Neymar ghi bàn khi nhận bóng từ giữa sân Sáng 20/11, Neymar lập công trong trận hòa 1-1 giữa Santos với Mirassol thuộc vòng 34 giải VĐQG Brazil.

Đội của Neymar vướng khoản nợ khổng lồ

Santos, một trong những CLB giàu truyền thống bậc nhất Brazil, đang trải qua giai đoạn tăm tối nhất trong lịch sử.

38:2260 hôm qua

Hiểu lầm về Neymar

Neymar tiến bộ rõ rệt về mặt thể lực tại Santos và các thống kê ở trận đấu gần nhất trước Mirassol chứng minh điều đó.

09:16 22/11/2025

Neymar xin lỗi

Neymar công khai xin lỗi khi khiến Santos bị thổi phạt đền trong trận hòa 1-1 trước Mirassol, qua đó tiếp tục giằng co ở khu vực nguy hiểm.

00:01 21/11/2025

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

