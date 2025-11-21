Neymar xin lỗi

Neymar công khai xin lỗi khi khiến Santos bị thổi phạt đền trong trận hòa 1-1 trước Mirassol, qua đó tiếp tục giằng co ở khu vực nguy hiểm.

Lời xin lỗi của Neymar trên trang cá nhân.

Sáng 20/11, ngôi sao 33 tuổi mở tỷ số chỉ sau 4 phút, nhưng trở thành tội đồ. Anh mắc sai lầm với pha phạm lỗi trong vùng cấm, trao cho đối thủ cơ hội gỡ hòa. Kết quả khiến Santos chỉ hơn Vitoria đúng 1 điểm và đứng thứ 16 - vị trí mong manh ngay trên khu vực xuống hạng 1 bậc.

Giải VĐQG Brazil chỉ còn 4 vòng, và Neymar hiểu rằng từng điểm số có thể quyết định vận mệnh của đội bóng. Do đó, cựu sao Barcelona cảm thấy có lỗi khi khiến đội bóng chủ quản đánh rơi 2 điểm trước Mirassol.

Sau trận, Neymar gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: "Chúng ta chiến đấu trước một trong những đội mạnh nhất giải. Toàn đội xứng đáng nhiều hơn. Xin lỗi vì tình huống phạt đền. Tiêu chí thổi phạt bây giờ khó mà lý giải, nhưng chỉ biết chấp nhận. Cuộc chiến vẫn tiếp tục. Vamos Santos".

Hợp đồng của Neymar với Santos sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Trong lúc tương lai còn bỏ ngỏ, truyền thông Nam Mỹ đồn đoán về khả năng tái hợp bộ ba huyền thoại Messi - Suarez - Neymar tại Inter Miami.

Nhưng trước tiên, Neymar nỗ lực lấy lại phong độ tốt nhất. Chân sút 33 tuổi cần cho thấy bản thân hoàn toàn khỏe mạnh để được HLV Carlo Ancelotti trao cơ hội tham dự World Cup 2026 cùng tuyển Brazil.

Neymar ghi bàn khi nhận bóng từ giữa sân Sáng 20/11, Neymar lập công trong trận hòa 1-1 giữa Santos với Mirassol thuộc vòng 34 giải VĐQG Brazil.