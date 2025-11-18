Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình thế đảo ngược với Neymar

  • Thứ ba, 18/11/2025 09:20 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

HLV Carlo Ancelotti lên tiếng về khả năng triệu tập lại Neymar Jr. vào đội tuyển Brazil trong thời gian tới.

Ở tuổi 33, Neymar vẫn nói về World Cup 2026 như một giấc mơ còn dang dở.

Theo nguồn tin từ UOL Esporte, chiến lược gia người Italy nghiêm túc cân nhắc việc gọi Neymar trở lại danh sách tập trung của Seleção trong các trận đấu vào tháng 3/2026. Mục tiêu chính là đưa tiền đạo 33 tuổi này về môi trường đội tuyển để theo dõi sát sao quá trình hồi phục, khả năng hòa nhập và thể lực thực tế qua các buổi tập và trận giao hữu nội bộ.

Tuy nhiên, Ancelotti cũng nhấn mạnh rằng việc Neymar được ra sân đá chính hay không vẫn chưa có gì đảm bảo. “Chúng tôi cần quan sát cậu ấy trong nhóm, trong các buổi tập. Chưa có gì chắc chắn về vị trí chính thức cả,” HLV trưởng tuyển Brazil cho biết.

Ancelotti cũng chia sẻ Neуmar vừa bình phục chấn thương và còn khoảng 6 tháng để lấy lại phong độ đỉnh cao. Khi giải vô địch Brazil kết thúc, Neymar sẽ có kỳ nghỉ, sau đó phải thể hiện chất lượng cũng như thể trạng của mình khi các giải đấu trở lại.

Việc Ancelotti mở cửa cho Neymar được xem là tín hiệu tích cực. Bởi trước đó, chiến dịch kêu gọi Neymar trở lại đội tuyển Brazil từng vấp phải thái độ quyết liệt và phát ngôn cứng rắn của chính HLV Ancelotti.

Hiển nhiên, thông điệp của HLV người Italy rất rõ ràng, Neymar chỉ được trở lại tuyển Brazil khi thể hiện phong độ và đặc biệt là sự ổn định về thể lực.

Hiện Neymar trong cuộc chiến trụ hạng cùng Santos tại giải Serie A Brazil. Mùa giải Brazil sẽ kết thúc vào đầu tháng 12/2025, sau đó anh sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào giai đoạn tiền mùa giải 2026, thời điểm lý tưởng để anh chứng minh mình đã sẵn sàng trở lại màu áo vàng-xanh ở cấp độ cao nhất.

Tường Linh

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

Ong Trump gap Ronaldo tai Nha Trang hinh anh

Ông Trump gặp Ronaldo tại Nhà Trắng

33 phút trước 10:04 18/11/2025

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đón siêu sao Cristiano Ronaldo tại Nhà Trắng vào ngày 18/11 (giờ Mỹ), sau khi Bồ Đào Nha chính thức giành vé dự World Cup 2026.

Arsenal gap tham hoa nhan su hinh anh

Arsenal gặp thảm họa nhân sự

1 giờ trước 09:19 18/11/2025

0

HLV Mikel Arteta phải đối mặt với “cơn bão" chấn thương nghiêm trọng từ đợt tập trung các đội tuyển quốc gia.

Canh hon loan o giai bong da Argentina hinh anh

Cảnh hỗn loạn ở giải bóng đá Argentina

1 giờ trước 09:16 18/11/2025

0

Trận play-off ở giải hạng Nhì Argentina biến thành bi kịch khi cảnh sát chống bạo động buộc phải tràn xuống sân và xịt hơi cay vào các cầu thủ để dập tắt hỗn chiến sau tiếng còi mãn cuộc.

