Hiểu lầm về Neymar

Neymar tiến bộ rõ rệt về mặt thể lực tại Santos và các thống kê ở trận đấu gần nhất trước Mirassol chứng minh điều đó.

Neymar đang trong cuộc chiến trụ hạng cùng Santos tại giải Serie A Brazil.

Neymar dần lấy lại phong độ thể lực sau những chấn thương dai dẳng, mang lại niềm tin lớn cho ban lãnh đạo Santos. Điều này trái ngược hoàn toàn với những nghi ngờ từ truyền thông, thậm chí một bộ phận ban huấn luyện tuyển Brazil từng cho rằng Neymar không còn đủ thể lực để thi đấu đỉnh cao.

Theo thống kê từ đội ngũ kỹ thuật của Santos, Neymar chỉ chạy được khoảng 7 km trong trận gặp Flamengo gần đây, con số dưới mức trung bình của đội (10-11 km), nhưng mọi thứ tiến bộ đáng kể lên 9 km ở cuộc đối đầu với Mirassol.

Những cầu thủ chạy nhiều nhất trong đội thường đạt 12-13 km mỗi trận. Santos tràn đầy lạc quan về sự cải thiện này của Neymar. Dù vẫn còn cách xa đỉnh cao, các chỉ số thể lực cho thấy sự tiến bộ rõ rệt, đặc biệt khi anh chơi đủ 90 phút một số trận gần đây mà không tái phát chấn thương.

"Neymar đang cho thấy sự cải thiện đáng kể về thể lực. Chúng tôi tin rằng cậu ấy sẽ sớm đạt đến mức tối ưu và đóng góp nhiều hơn cho đội bóng", một nguồn tin từ ban huấn luyện chia sẻ.

Điều này đặc biệt quan trọng khi Santos đang vật lộn ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng giải VĐQG 2025, chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm sau trận hòa 1-1 với Mirassol hôm 19/11.

Neymar vẫn gặp chút khó chịu ở đầu gối trái, nhưng Santos sau đó xác nhận cầu thủ không tái phát chấn thương. Sự trở lại của Neymar không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn khơi dậy hy vọng cho Santos và tuyển Brazil.

HLV Carlo Ancelotti cân nhắc khả năng triệu tập lại Neymar trong thời gian tới. Mục tiêu chính là đưa tiền đạo 33 tuổi về môi trường đội tuyển để theo dõi sát sao quá trình hồi phục, khả năng hòa nhập và thể lực thực tế qua các buổi tập và trận giao hữu nội bộ.