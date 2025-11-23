Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đội của Neymar vướng khoản nợ khổng lồ

  • Chủ nhật, 23/11/2025 18:00 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Santos, một trong những CLB giàu truyền thống bậc nhất Brazil, đang trải qua giai đoạn tăm tối nhất trong lịch sử.

Santos rơi vào khủng hoảng. Ảnh: Reuters.

Không chỉ thi đấu bết bát ở giải vô địch quốc gia, đội bóng của Neymar còn chìm sâu trong khủng hoảng tài chính với khoản nợ khổng lồ hơn 150 triệu euro, theo báo chí Brazil.

Giải VĐQG nước này chỉ còn 4 vòng nữa là khép lại, nhưng thành tích của Santos khiến CĐV lo lắng. Đội đang đứng thứ 16 với 37 điểm, chỉ hơn nhóm rớt hạng đúng 1 điểm. Viễn cảnh Santos phải xuống Serie B hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu điều này trở thành sự thật, tình hình tài chính vốn kiệt quệ của Santos sẽ còn trầm trọng hơn.

Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo đội bóng đang cân nhắc giải pháp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần và bán đến 90% cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân. Theo định giá hiện tại, Santos trị giá khoảng 346 triệu euro. Nếu kế hoạch này thành công, thương vụ có thể trở thành một trong những giao dịch lớn nhất trong lịch sử bóng đá Brazil.

Dù chưa chính thức rao bán, Santos đã thu hút sự chú ý của nhiều ông lớn trên thế giới, nổi bật trong số đó là Chelsea thông qua tập đoàn chủ quản BlueCo, Qatar Sports Investments (QSI), đơn vị sở hữu PSG, và Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), chủ sở hữu của Newcastle và vài CLB tại Saudi Pro League.

Santos, đội bóng gắn liền với những Pele hay Neymar, giờ đang vật lộn để tồn tại. Trong bối cảnh khủng hoảng bao trùm từ sân cỏ đến hậu trường, tương lai của đội bóng giàu truyền thống này trở nên tăm tối.

Neymar ghi bàn khi nhận bóng từ giữa sân Sáng 20/11, Neymar lập công trong trận hòa 1-1 giữa Santos với Mirassol thuộc vòng 34 giải VĐQG Brazil.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Duy Luân

Neymar Neymar Neymar santos

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

Đọc tiếp

