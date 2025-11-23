Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bi kịch của Son Heung-min

  • Chủ nhật, 23/11/2025 14:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

LAFC của Son Heung-min nhận thất bại trước Vancouver Whitecaps trên chấm luân lưu, qua đó lỡ tấm vé dự chung kết khu vực miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.

Son Heung-min lại ghi tuyệt phẩm sút phạt Son Heung-min sút phạt thành bàn ở phút 90+5 cho LAFC vào lưới Vancouver Whitecaps tại trận play-off bán kết miền Tây MLS 2025 sáng 23/11.

Son là cầu thủ chơi nổi bật nhất của LAFC ở trận gặp Vancouver Whitecaps. Tiền đạo người Hàn Quốc ghi bàn rút ngắn cách biệt ở phút 60. Đến phút 90+5, Son khiến cả sân vỡ òa khi thực hiện cú sút phạt đẳng cấp gỡ hòa 2-2, đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Đây cũng là 2 bàn thắng đầu tiên của Son tại vòng play-off trong màu áo LAFC. Trước đó, cựu sao Tottenham rực sáng ở Regular Season với 9 bàn chỉ trong 10 trận.

Hai đội bất phân thắng bại trong 30 phút hiệp phụ, buộc trận đấu phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, Son mở màn không thành công cho LAFC khi đưa bóng dội cột dọc. Vancouver tận dụng tốt hơn với các cú đá chính xác của Sebastian Berhalter, Jayden Nelson và Ryan Gauld.

Dù LAFC cố gắng rút ngắn cách biệt, Laborda của Vancouver Whitecaps không phạm sai lầm và sút thành công loạt cuối để ấn định chiến thắng cho CLB đến từ Canada.

Tỷ số 3-1 trên chấm luân lưu giúp Vancouver Whitecaps lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở chung kết miền Tây kể từ khi gia nhập MLS năm 2011. Đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa San Diego FC và Minnesota United.

Son Heung-min ghi siêu phẩm đá phạt Son Heung-min góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Hàn Quốc trước Bolivia ở trận giao hữu đêm 14/11.

Thành tích bán kết World Cup 2002, sự phát triển của hệ thống K League vẫn là chưa đủ để bóng đá Hàn Quốc tự nuôi sống chính mình. Câu chuyện của nền bóng đá xứ kim chi được khắc họa trong Organizational Culture, Image, Identity in Professional South Korean Club Football của tác giả người Đức Nikolas Sonneborn.

Duy Luân

