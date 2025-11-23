Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh hỗn loạn ở trận thua của Man City

  • Chủ nhật, 23/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Rạng sáng 23/11, chiến thắng 2-1 đầy cảm xúc của Newcastle trước Man City khép lại bằng cảnh tượng hỗn loạn hiếm thấy tại St James’ Park.

Donnarumma châm ngòi cho màn hỗn loạn, cả Guardiola cũng tức giận.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sân St James’ Park lập tức biến thành tâm điểm căng thẳng giữa cầu thủ hai đội, trong đó nổi bật là màn đối đầu nảy lửa giữa Joelinton và thủ thành Gianluigi Donnarumma.

Khi cầu thủ hai đội bắt tay, Joelinton và Donnarumma bất ngờ lời qua tiếng lại, buộc đồng đội phải lao vào can thiệp. Nguyên nhân là Donnarumma đặc biệt bức xúc khi trọng tài bỏ qua pha va chạm giữa anh và Harvey Barnes trong tình huống dẫn tới bàn thắng quyết định.

Pep Guardiola cũng không giữ được bình tĩnh. Máy quay bắt được cảnh ông tranh cãi với Bruno Guimaraes, sau đó tiến đến chất vấn trọng tài Samuel Barrott vì từ chối hàng loạt tình huống đòi penalty của Man City. Đỉnh điểm là khoảnh khắc Pep gạt phăng một camera truyền hình, tháo tai nghe của kỹ thuật viên để tự nói vào micro.

Khi được hỏi về vụ hỗn chiến, Guardiola cố xoa dịu: "Mọi thứ ổn. Tôi chỉ hỏi về tình huống với Gigi (Donnarumma) và vài pha trước đó". Trong khi đó, HLV Eddie Howe thẳng thắn thừa nhận: "Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ ai đó sẽ phải giải thích cho tôi".

Newcastle có trận đấu xuất sắc với cú đúp của Barnes. Man City bị Chelsea chiếm lấy vị trí thứ hai. Đội bóng thành Manchester thể hiện phong độ sân khách đáng thất vọng khi chỉ thắng 2/6 trận xa nhà kể từ đầu mùa.

Minh Nghi

Man City

