Guardiola nổi giận sau trận thua Newcastle

Pep Guardiola không giữ được bình tĩnh sau khi Manchester City gục ngã 1-2 trước Newcastle tại St James’ Park thuộc vòng 12 Premier League rạng sáng 23/11.

Chiến lược gia 54 tuổi liên tục thể hiện sự bức xúc khi tiến về phía Bruno Guimaraes, tổ trọng tài và thậm chí cả một quay phim ngay trên sân.

Man City thua sau cú đúp của Harvey Barnes trong hiệp hai. Nhưng điều khiến ban huấn luyện đội khách giận dữ là hàng loạt quyết định gây tranh cãi. Họ cho rằng Phil Foden xứng đáng được hưởng phạt đền ở hiệp một khi bị Fabian Schar truy cản mạnh.

Ở bàn thua thứ hai, Man City tiếp tục phản ứng vì cho rằng Gianluigi Donnarumma bị tác động trước khi bóng đến chân Barnes, đồng thời nghi ngờ Guimaraes việt vị trong pha bóng dẫn đến tình huống này.

Trọng tài vẫn công nhận bàn thắng, và đó trở thành khoảnh khắc định đoạt trận đấu. Sau tiếng còi mãn cuộc, Guardiola bước tới trao đổi gay gắt với Guimaraes khoảng 30 giây, trước khi quay sang nói chuyện với trọng tài Sam Barott và các trợ lý. Máy quay sau đó bắt gặp ông đang lớn tiếng với một quay phim ngay trên mặt cỏ.

Khi được BBC hỏi về những cuộc tranh luận này, Guardiola chỉ đáp: “Không có gì để nói. Mọi thứ đều ổn”. Ông cũng từ chối chia sẻ nội dung trao đổi với Guimaraes: “Tôi chỉ nói cậu ấy chơi tốt. Phần còn lại là chuyện riêng”.

Thất bại khiến Man City bỏ lỡ cơ hội gây sức ép lên Arsenal trước trận derby Bắc London. Họ chơi không tệ, tạo ra nhiều cơ hội và chỉ ghi bàn ở phút 68, nhưng vẫn rời sân tay trắng. Với kết quả này, đoàn quân của Guardiola rơi xuống vị trí thứ ba, sau Chelsea, đội đã thắng Burnley 2-0 ở trận sớm.

Man City bước vào giai đoạn quyết liệt của mùa giải với nhiều vấn đề cần giải quyết, trong khi Newcastle có được chiến thắng giàu cảm xúc ở miền Đông Bắc.