Cuộc sống của Pep Guardiola sau ly hôn

Sau một năm đầy sóng gió, HLV Pep Guardiola được cho là đã lấy lại được sự ổn định trong cuộc sống cá nhân và tinh thần.

Pep Guardiola đang tận hưởng cuộc sống riêng. Ảnh: Reuters.

Năm 2024, Guardiola trải qua giai đoạn khó khăn cả về chuyên môn lẫn đời tư khi chia tay bạn đời lâu năm Cristina Serra, đồng thời chứng kiến phong độ của Man City sụt giảm nghiêm trọng ở mùa giải 2024/25. Tuy nhiên, sau những biến cố đó, Guardiola đã dần tìm lại sự bình yên và cân bằng trong cuộc sống.

Theo The Times, hiện tại HLV 54 tuổi có mối quan hệ tốt đẹp với Serra dù hai người đã chia tay. Hai con lớn của ông đã sống tự lập, trong khi cô con gái út ở cùng mẹ tại Barcelona nhưng vẫn thường xuyên gặp cha.

Nguồn tin cũng cho biết Guardiola đang tận hưởng cuộc sống giản dị hơn, thậm chí đã bắt đầu học nấu ăn và dành nhiều thời gian cho gia đình.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, HLV trưởng Man City mua một căn biệt thự sang trọng tại khu Pedralbes (Barcelona). Căn nhà mới được mô tả như “chốn tĩnh lặng để Pep tạm rời xa bóng đá, tìm lại sự bình yên và chiêm nghiệm lại cuộc sống".

Bên cạnh việc mua nhà mới, quá trình phân chia tài sản giữa Guardiola và Serra cũng đang được xúc tiến. Cả hai từng sở hữu một căn biệt thự sang trọng tại Pedralbes trị giá khoảng 10 triệu euro, nơi Serra hiện sống cùng các con.

