Tối hậu thư cho Casemiro

  • Thứ tư, 12/11/2025 06:59 (GMT+7)
  • 57 phút trước

HLV Ruben Amorim được cho là sẵn sàng giữ Casemiro ở lại MU sau mùa này nhưng chỉ khi tiền vệ người Brazil chấp nhận giảm lương.

MU cần Casemiro giảm lương để gia hạn hợp đồng.

Casemiro hiện bước vào 12 tháng cuối cùng trong giao kèo với MU. Ở tuổi 33, anh từng được cho là sẽ rời Old Trafford trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, Casemiro đang dần hồi sinh mạnh mẽ dưới triều đại Ruben Amorim.

Kể từ đầu mùa, anh đá chính 9 trong 11 trận tại Premier League, trở thành mắt xích không thể thiếu bên cạnh Bruno Fernandes ở tuyến giữa. Một thống kê ấn tượng chỉ ra rằng trong 20 bàn thua của MU ở giải năm nay, chỉ có 5 bàn xảy ra khi Casemiro góp mặt trên sân – con số nói lên tầm ảnh hưởng của cựu sao Real.

Theo truyền thông Anh, Amorim "mở cửa" cho khả năng gia hạn hợp đồng với Casemiro. MU vốn có tùy chọn kích hoạt tự động thêm 12 tháng, song điều đó đồng nghĩa với việc tiếp tục chi trả mức lương khổng lồ hơn 300.000 bảng/tuần. Chính vì vậy, để được ở lại, Casemiro cần chấp nhận giảm lương. Đây là điều kiện then chốt mà Amorim và ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" đưa ra.

Dù chưa có quyết định cuối cùng, tín hiệu từ cả hai phía cho thấy Casemiro hoàn toàn có thể ở lại Old Trafford, trong trường hợp anh sẵn sàng đánh đổi một phần mức lương để tiếp tục đồng hành cùng dự án mới dưới thời Amorim.

Với việc phong độ hồi sinh cùng kinh nghiệm đỉnh cao, "người gác cổng" của tuyến giữa MU vẫn chứng minh rằng anh còn nhiều giá trị, cả trong phòng thay đồ lẫn trên sân cỏ.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

