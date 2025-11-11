Mức giá kỷ lục để MU sở hữu Elliot Anderson

MU lên kế hoạch nâng cấp tuyến giữa và Elliot Anderson trở thành mục tiêu hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Forest hét giá Anderson lên tới 120 triệu bảng.

Tuy nhiên, Nottingham Forest được cho là không dễ dàng để mất Anderson khi đặt mức giá lên tới 120 triệu bảng cho tiền vệ 23 tuổi. Động thái của Forest khiến thương vụ được dự báo sẽ trở nên căng thẳng đối với MU trên bàn đàm phán.

Theo Sky Sports, "Quỷ đỏ" thật sự quan tâm Anderson, trong khi TEAMtalk cho biết HLV Ruben Amorim xem cầu thủ trưởng thành từ lò Newcastle là lựa chọn số một để tăng cường sức sáng tạo và sức mạnh cho hàng tiền vệ. Mùa này, Anderson tiếp tục chứng tỏ tầm ảnh hưởng lớn ở tuyến giữa Forest.

Đáng chú ý, MU chỉ sẵn sàng chi khoảng 60 triệu bảng. Dù vậy, Anderson được cho là rất háo hức khoác áo Old Trafford, coi đây là cơ hội tỏa sáng trong màu áo CLB lớn và chinh phục các danh hiệu.

Giới chuyên môn nhận định sự quyết tâm của cầu thủ là vũ khí đàm phán quan trọng cho MU, đặc biệt khi họ phải cân nhắc hạn mức chi tiêu theo luật Công bằng tài chính (FFP). Nhà báo Fraser Fletcher nhận xét: "Khao khát được thi đấu cho MU của Anderson có thể là yếu tố then chốt giúp thương vụ hoàn tất".

Nếu thành công, Anderson sẽ trở thành bản hợp đồng lớn tiếp theo của Ruben Amorim kể từ khi dẫn dắt MU, đồng thời bổ sung năng lượng và khả năng sáng tạo cho hàng tiền vệ vốn đang gặp nhiều hạn chế.

Tuy nhiên, mức giá mà Forest đưa ra cho thấy đội bóng thành Nottingham không muốn dễ dàng chia tay cầu thủ. 120 triệu bảng cũng đưa Anderson trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội chủ sân Old Trafford.