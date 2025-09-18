Cầu thủ vô danh lập cú đúp Champions League, vẫn 'lép vế' Xuân Son

Champions League luôn là mảnh đất màu mỡ cho những câu chuyện cổ tích bóng đá. Và ngay ở lượt trận mở màn mùa giải mới, người hâm mộ đã chứng kiến một nhân vật đầy bất ngờ: Youssoupha Mbodji.

Youssoupha Mbodji ghi cú đúp ở loạt trận đầu tiên thuộc League Phase, Champions League.

Mới 21 tuổi, hậu vệ trái của Slavia Prague có màn ra mắt Champions League đầy kịch tính khi lập cú đúp, trở thành điểm sáng trong trận hòa 2-2 trước Bodø/Glimt rạng sáng 18/9. Điều thú vị là Youssoupha Mbodji đến nay vẫn chưa được Transfermarkt định giá thậm chí còn “lép vế” so với Nguyễn Xuân Son của Nam Định, cầu thủ đã được trang này định giá ở mức 650.000 euro.

Cú đúp lịch sử trong ngày ra mắt

Mbodji chỉ mất 23 phút để khắc tên mình lên bảng điện tử trong ngày trọng đại. Pha lập công ấy mở màn cho một buổi tối tưởng chừng hoàn hảo. Thế nhưng, sự non nớt cũng sớm bộc lộ: anh phạm lỗi trong vòng cấm, trao cho đối thủ cơ hội gỡ hòa. May mắn cho Slavia, thủ môn Jindrich Stanek cứu thua xuất sắc trước cú sút của Kasper Høgh.

Sau phút giây chông chênh ấy, Mbodji nhanh chóng tìm lại sự tự tin. Phút 74, anh hoàn tất cú đúp để đưa Slavia vượt lên một lần nữa. “Cậu ấy mang đến nguồn năng lượng đặc biệt”, HLV Jindřich Trpišovský nói sau trận đấu. “Khả năng hỗ trợ tấn công của Mbodji rất mạnh. Với nền tảng kinh nghiệm ít ỏi, màn trình diễn của cậu ấy tối nay thật sự phi thường”.

Đáng tiếc, Slavia không thể giữ vững lợi thế. Daniel Bassi rút ngắn tỷ số cho Bodø/Glimt ở phút 78, rồi Sondre Brunstad Fet dập tắt giấc mơ chiến thắng của chủ nhà bằng bàn gỡ phút bù giờ. Trpišovský thừa nhận: “Đây là kết quả rất khó chấp nhận. Chúng tôi đã ở rất gần chiến thắng và thậm chí có cơ hội quyết định ở phút cuối cùng”.

Youssoupha Mbodji được coi là viên ngọc của Slavia.

Nếu Slavia phải nuối tiếc với trận hòa, thì màn tỏa sáng của Mbodji lại khiến họ có quyền lạc quan. Chỉ một năm trước, hậu vệ trẻ này còn khoác áo Evian Thonon ở giải hạng Năm Pháp.

Được đào tạo từ học viện PSG nhưng không tìm được chỗ đứng ở đội bóng thủ đô, anh phải tìm cơ hội ở những sân bóng khiêm tốn. Chính từ môi trường đó, Mbodji rèn giũa thể lực, sự lì lợm và tinh thần bền bỉ.

Mùa hè 2024, Slavia Prague nhìn thấy tiềm năng và quyết định chi 1,2 triệu euro - một con số không lớn trên thị trường châu Âu, nhưng lại là sự đánh cược đáng kể cho một cầu thủ chưa có danh tiếng. Chỉ sau hai trận chính thức, Mbodji đã có 2 bàn thắng - hiệu suất hiếm thấy ở một hậu vệ. Transfermarkt thậm chí còn chưa kịp định giá anh, nhưng nếu phong độ này được duy trì, mức phí 1,2 triệu euro sẽ sớm trở thành món hời lớn.

Người hùng bất ngờ và tương lai phía trước

Trong bóng đá, đặc biệt ở Champions League, cơ hội thường chỉ đến một lần. Mbodji nắm lấy nó để giới thiệu mình với cả châu Âu. Từ một cầu thủ vô danh ở hạng đấu thấp nhất nước Pháp, anh bước ra ánh sáng sân khấu lớn nhất, ghi bàn nhiều chẳng kém những chân sút hàng đầu ngay ở ngày ra mắt.

Slavia dĩ nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn tiến xa ở đấu trường này, nhưng với Mbodji, họ đang sở hữu một viên ngọc thô sáng giá. Anh là minh chứng sống động rằng những khoản đầu tư thông minh, dựa trên tiềm năng thay vì danh tiếng, hoàn toàn có thể mang lại thành quả ngọt ngào.

Tương lai của Youssoupha Mbodji còn ở phía trước, nhưng chỉ cần nhìn lại chặng đường đã qua - từ học viện PSG, tới Evian, rồi Slavia và nay là Champions League - người ta đã có thể gọi đó là một hành trình thần tốc. Và có lẽ, đây mới chỉ là khởi đầu cho câu chuyện cổ tích mới ở châu Âu.