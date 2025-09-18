CLB Na Uy tạo địa chấn, giật điểm lịch sử tại Champions League

Trong lần đầu tiên góp mặt ở vòng bảng Champions League, Bodo/Glimt để lại dấu ấn mạnh mẽ khi xuất sắc cầm hòa Slavia Prague 2-2 ngay trên sân Eden Arena tối 17/9.

Bàn gỡ phút 90 của Sondre Brunstad Fet không chỉ mang về một điểm quý giá mà còn khẳng định tinh thần chiến đấu ngoan cường của đại diện Na Uy.

Trận đấu mở ra đầy khó khăn cho đội khách. Phút 23, hậu vệ Youssoupha Mbodji chọn vị trí chuẩn xác để đệm bóng từ đường chuyền của Lukas Provod, đưa Slavia vượt lên.

Bodo/Glimt vẫn trung thành với lối đá phóng khoáng từng làm nên tên tuổi, nhưng bên cạnh sự ngẫu hứng trên hàng công, họ cũng bộc lộ nhiều sơ hở nơi phòng ngự. Thống kê cho thấy, đội bóng Bắc Âu tung ra 14 pha dứt điểm (5 lần trúng đích), nhưng cũng để đối thủ tạo ra 16 cú sút, trong đó có tới 8 lần thủ môn Nikita Haikin phải cứu thua.

Cơ hội san bằng tỷ số đến vào phút 54 khi Kasper Høgh được trao quyền thực hiện quả phạt đền. Tuy nhiên, cú sút của anh lại bị thủ thành Ondrej Kolar chặn đứng. Sự phung phí khiến Bodo phải trả giá đắt: phút 74, Mbodji hoàn tất cú đúp bằng pha vô-lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 cho Slavia.

Slavia Prague đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc.

Thế nhưng, chỉ bốn phút sau, cầu thủ dự bị Daniel Bassi kịp thời thắp lại hy vọng với pha lập công cận thành. Từ đó, tinh thần của Bodo/Glimt bùng lên mạnh mẽ.

Và đến phút 90, Brunstad Fet tung cú sút trái phá, bóng dội xà ngang trước khi bay vào lưới, ấn định tỷ số hòa 2-2 trong sự vỡ òa của các CĐV đội khách.

Slavia vẫn còn cơ hội ở phút bù giờ, nhưng thủ thành Haikin tiếp tục xuất thần, bảo toàn kết quả hòa. Đây là điểm số đầu tiên trong lịch sử Champions League của Bodo/Glimt, phần thưởng xứng đáng cho một màn trình diễn quả cảm - và cũng là lời khẳng định: họ không đến để làm kẻ lót đường.