Đội hình 10 ‘Tây’ giúp Nam Định đánh bại đội hạng 4 Thai.League

Ra sân với 10 ngoại binh, Nam Định đánh bại Ratchaburi với tỷ số 3-1 ở trận mở màn bảng F, AFC Champions League Two 2025/26 trên sân nhà Thiên Trường tối 17/9.

Nam Định ra quân thuận lợi tại AFC Champions League Two 2025/26. Ảnh: Thép Xanh Nam Định.

Ở trận này, nội binh duy nhất trong đội hình xuất phát của đội bóng thành Nam là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh. Trong khi đó, đội khách Ratchaburi chỉ sử dụng 6 ngoại binh.

Dù vượt trội về chất lượng cầu thủ nước ngoài, Nam Định lại gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Đội chủ nhà tạo nhiều cơ hội nhưng phải đến phút 35 mới có bàn mở tỷ số. Mahmoud Eid băng xuống bên cánh phải rồi căng ngang cho Caio Cesar dứt điểm chéo góc, đưa Nam Định vươn lên dẫn 1-0.

Bàn thắng khai thông thế bế tắc giúp Nam Định chơi hưng phấn hơn trong hiệp 2. Chỉ trong vòng 5 phút, từ phút 52 đến 57, Brenner liên tiếp lập cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0. Đội bóng thành Nam lúc này hoàn toàn kiểm soát thế trận và khiến khán đài sân Thiên Trường bùng nổ.

Ratchaburi không bỏ cuộc và có bàn rút ngắn tỷ số 1-3 ở phút 60. Sau đó, HLV Vũ Hồng Việt thực hiện nhiều sự thay đổi, đưa các nội binh như Văn Công, Văn Vĩ vào sân nhằm giữ sức cho các trụ cột. Trong 30 phút cuối, Nam Định vẫn tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

Chung cuộc, Nam Định giành chiến thắng 3-1, khởi đầu thuận lợi cho hành trình tại sân chơi châu lục. Kết quả còn giúp đội bóng thành Nam mang lại sự tự tin lớn trước khi trở lại với các trận đấu căng thẳng ở V.League.