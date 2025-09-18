Đội bóng vô danh tạo cú sốc ở Champions League

Olympiakos khởi đầu hành trình Champions League 2025/26 bằng trận hòa 0-0 đầy thất vọng trước Pafos ngay trên sân Georgios Karaiskakis, dù được chơi hơn người trong gần 70 phút.

David Luiz giúp Pafos có được điểm số đầu tiên ở UEFA Champions League mùa 2025/26.

Phút 26, bước ngoặt đến khi tiền đạo Bruno của Pafos nhận thẻ vàng thứ hai vì phạm lỗi với Lorenzo Pirola, buộc đội khách đến từ Cyprus phải đá trong thế 10 chống 11 ở trận đấu thuộc League Phase, Champions League tối 17/9. Tưởng chừng đây sẽ là tấm vé thông hành để Olympiakos áp đặt thế trận, nhưng mọi thứ lại đi theo kịch bản ngược lại.

Suốt cả trận, đại diện Hy Lạp tung ra tới 18 cú dứt điểm, trong đó chỉ 3 lần bóng đi trúng khung thành, nhưng không một lần xuyên thủng lưới thủ môn Neofytos Michail. Tiền đạo chủ lực Ayoub El Kaabi có cơ hội rõ rệt nhất đầu hiệp hai với cú đánh đầu chệch cột dọc.

Trong khi đó, Mehdi Taremi còn suýt khiến thế trận mất cân bằng về quân số khi bị rút thẻ đỏ trực tiếp ở phút 70, nhưng VAR đã can thiệp và hạ xuống thẻ vàng.

Pafos, trong lần đầu tiên góp mặt ở vòng bảng Champions League, trình diễn một màn phòng ngự quả cảm. Dù chỉ cầm bóng 32% và tung ra vỏn vẹn 6 pha dứt điểm, họ liên tục hóa giải những đợt hãm thành dồn dập của Olympiakos, đặc biệt trong những phút cuối khi Christos Mouzakitis và Taremi nỗ lực tìm bàn thắng.

Kết quả hòa 0-0 khiến Olympiakos bỏ lỡ cơ hội chiếm ưu thế sớm tại bảng đấu, còn Pafos rời Piraeus với điểm số lịch sử, ghi dấu ấn bằng màn trình diễn phòng ngự kiên cường trước sức ép ngột ngạt từ gã khổng lồ Hy Lạp.