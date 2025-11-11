Gonzalo, Endrick bị 'đóng băng' ở Real Madrid

Real Madrid đang khô hạn bàn thắng. Hai trận liên tiếp không ghi nổi một bàn, và điều đó phơi bày một nghịch lý khó hiểu: trong khi hàng công bế tắc, hai tiền đạo trẻ Gonzalo và Endrick lại ngồi yên trên ghế dự bị.

Gonzalo chưa được sử dụng nhiều mùa này.

Khi Kylian Mbappe không ghi bàn, cả hệ thống tấn công của Real Madrid dường như sụp đổ. Ngôi sao người Pháp ghi 18 trong tổng số 34 bàn của đội, chiếm gần 53%, con số phản ánh mức độ phụ thuộc khủng khiếp. Thiếu anh, Real rơi vào im lặng.

Trước Liverpool và Rayo Vallecano, Real không chỉ tịt ngòi mà còn chơi bế tắc đến mức thống kê bàn thắng kỳ vọng chỉ đạt 0,45 xG ở Anfield và 0,8 xG tại Vallecas. Lối chơi thiếu sức sống, thiếu điểm kết thúc, và đáng nói hơn, thiếu cơ hội cho những người có thể ghi bàn.

Tại Vallecas, Xabi Alonso không tung cả Gonzalo lẫn Endrick vào sân. Sự thay đổi duy nhất là Rodrygo Goes thay Brahim Diaz, một lựa chọn an toàn. Nhưng khi “sự an toàn” dẫn đến tê liệt, câu hỏi phải được đặt ra: vì sao Real có hai tiền đạo thực thụ mà không dùng?

Gonzalo từng là hiện tượng ở FIFA Club World Cup 2025. Anh ghi bàn, kiến tạo, và được ca ngợi như phát hiện mới của lò Castilla. Anh được gia hạn hợp đồng, được đôn lên đội một, được chính Joselu khen ngợi: “Cậu ấy không bỏ cuộc và biết cách ghi bàn”.

Nhưng đó là câu chuyện của mùa hè. Mùa giải thật sự bắt đầu, và anh dần biến mất. Sau 12 trận, Gonzalo chỉ đá 108 phút, chiếm 7,5% tổng thời gian thi đấu. Ở đội U21, anh vẫn tỏa sáng với hai bàn thắng, nhưng ở Bernabeu, cánh cửa gần như khép lại.

Endrick liên tục phải dự bị gần đây.

Còn Endrick thì tệ hơn. Sau khi trở lại từ chấn thương, anh mới chơi 11 phút, tất cả đều trong trận gặp Valencia. Suốt 11 trận sau đó, không thêm lần nào được sử dụng. Ngay cả khi Real khát bàn, anh vẫn chỉ ngồi dự bị. Nhiều nguồn tin cho biết một hợp đồng cho mượn đang được xem xét, với Lyon là điểm đến tiềm năng để anh được thi đấu thường xuyên hơn.

Vấn đề không chỉ nằm ở việc Alonso không dùng người. Nó nằm ở lối chơi thiếu trung phong thực thụ. Trước Rayo, Real tạt 21 quả, nhưng chỉ có bốn cú đánh đầu trúng đích – ba trong số đó đến từ hậu vệ. Từ đầu mùa, 217 pha tạt bóng chỉ đem về hai bàn, tỷ lệ 0,9% - quá thấp với đội bóng từng ghi 20 bàn bằng đầu những mùa trước. Khi đó, Joselu là điểm đến của mọi đường bóng bổng. Giờ thì không ai cả.

Gonzalo từng chứng minh anh có thể làm điều ấy. Dù thấp hơn Joselu 10 cm, anh bật cao, chọn điểm rơi tốt, dứt điểm tinh tế. Nhưng ở Real Madrid hiện tại, không ai trao cho anh cơ hội.

Khi Mbappe im lặng, Real cũng im lặng. Khi ngôi sao người Pháp không ra sân, họ mất gần như toàn bộ bản sắc tấn công. Tỷ lệ bàn thắng mà anh mang lại, 52,9%, thậm chí vượt xa con số cao nhất mà Cristiano Ronaldo từng đạt. Phía sau anh, Vinicius mới có 5 bàn, còn Bellingham và Güler mỗi người 3.

Real Madrid đang sống nhờ Mbappe, nhưng bóng đá không thể chỉ trông vào một con người. Gonzalo và Endrick không phải là phép màu, nhưng họ là lựa chọn cần được thử. Nếu Xabi Alonso không dám mạo hiểm, Real có thể sẽ tiếp tục sống trong nghịch lý: sở hữu hai tiền đạo trẻ đầy hứa hẹn – nhưng vẫn không có ai để ghi bàn.