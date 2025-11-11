Cầu thủ Real bất mãn với Xabi Alonso

Phòng thay đồ Real Madrid dậy sóng sau chuỗi thành tích không như ý.

Xabi Alonso gặp khó khăn tại Real Madrid.

Sự xuất hiện của Xabi Alonso từng mang theo hy vọng về một triều đại mới kết hợp giữa kỷ luật, triết lý hiện đại và bản sắc chiến thắng. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng cầm quân, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang phải đối diện với những rạn nứt đầu tiên trong nội bộ phòng thay đồ “Los Blancos”.

hai kết quả tệ hại gần đây (thua Liverpool, hòa Rayo Vallecano) đã khiến bầu không khí tại Bernabeu trở nên nặng nề, và những tiếng xì xào về phương pháp huấn luyện của Alonso ngày càng rõ rệt.

Theo Fichajes, một số cầu thủ cảm thấy “ngộp thở” trước sự tỉ mỉ và kiểm soát chặt chẽ của vị HLV 42 tuổi. Các buổi họp chiến thuật kéo dài, khối lượng thông tin dày đặc cùng yêu cầu kỷ luật nghiêm ngặt khiến nhiều ngôi sao mất đi sự tự do sáng tạo. Đặc biệt, nhóm cầu thủ người Brazil được cho là không thoải mái với phong cách làm việc quá cứng nhắc của ông thầy mới.

Xabi Alonso không chỉ muốn thay đổi chiến thuật, mà còn mong định hình lại văn hóa đội bóng. Tuy nhiên, chính điều này lại chạm vào “cái tôi” và truyền thống tự chủ của dàn sao Real. Ban lãnh đạo, đứng đầu là Chủ tịch Florentino Perez, vẫn tin tưởng tuyệt đối vào Alonso, song họ hiểu rằng sự ủng hộ đó sẽ không thể kéo dài nếu nội bộ tiếp tục chia rẽ.

Giờ đây, thách thức lớn nhất với Alonso không chỉ nằm ở kết quả trên sân, mà là khôi phục sự gắn kết trong phòng thay đồ. Nếu không dung hòa được triết lý và con người, kỷ nguyên mà ông muốn xây dựng tại Bernabeu có thể sụp đổ trước khi kịp hình thành.