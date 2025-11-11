Yamal gây phẫn nộ

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) gạch tên Lamine Yamal sau khi phát hiện cầu thủ tự tiến hành một thủ thuật y tế mà không hề báo trước.

RFEF tức giận khi Yamal tự ý can thiệp y tế.

Hôm 10/11, Yamal lập công giúp Barcelona thắng Celta Vigo 4-2, qua đó thu hẹp khoảng cách với Real Madrid xuống còn 3 điểm ở La Liga. Cầu thủ 18 tuổi được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng khi "La Roja" đối đầu Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ thuộc vòng loại World Cup 2026 trong tháng 11, song kế hoạch đổ bể.

Yamal buộc phải rời đội tuyển để nghỉ ngơi và hồi phục chấn thương vùng háng – vấn đề anh chịu đựng suốt nhiều tháng qua. Điều khiến RFEF nổi giận là việc cầu thủ tiến hành "thủ thuật xâm lấn bằng sóng tần số radio" ngay trong buổi sáng tập trung lên đội tuyển, mà không hề thông báo cho đội ngũ y tế quốc gia.

Thông báo của RFEF có đoạn: "Dịch vụ y tế của Liên đoàn muốn bày tỏ sự ngạc nhiên và không hài lòng khi biết cầu thủ Lamine Yamal trải qua một thủ thuật xâm lấn để điều trị đau mu. Đội ngũ y tế đội tuyển không được thông báo trước và chỉ nhận được báo cáo khuyến nghị cầu thủ cần nghỉ 7-10 ngày".

Trước đó, HLV Luis de la Fuente khẳng định Yamal ở trạng thái thể lực hoàn hảo. Tuy nhiên, tình trạng viêm mu mạn tính (pubalgia) mà Yamal mắc phải rất phức tạp và có thể không bao giờ lành hẳn. Một bác sĩ thể thao từng tiết lộ: "Đây là chấn thương khó điều trị, gây đau và hạn chế tới 50% khả năng di chuyển, dứt điểm".

Với tình hình hiện tại, Yamal khả năng sẽ phải nghỉ ngơi dài ngày để tránh tái phát chấn thương, trong khi RFEF – qua sự cố lần này, muốn khẳng định quyền kiểm soát tuyệt đối với mọi quyết định y tế liên quan đến tuyển thủ quốc gia.

Thủ thuật xâm lấn bằng sóng tần số radio là một phương pháp điều trị y học hiện đại, thường được dùng để giảm đau hoặc xử lý viêm mạn tính ở cơ, khớp hoặc dây thần kinh.