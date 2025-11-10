Yamal hứng 60% công kích phân biệt chủng tộc

Cầu thủ sinh năm 2007 chịu sức ép không tưởng từ những vụ bạo lực mạng trong thời gian qua.

Yamal bị phân biệt chủng tộc dù là trụ cột của tuyển Tây Ban Nha.

Theo El Pais, Một báo cáo đáng lo ngại từ Đài quan sát về Phân biệt chủng tộc của Tây Ban Nha cho thấy rằng 6 trong số 10 lời lẽ phân biệt chủng tộc được phát hiện trên mạng xã hội ở xứ sở bò tót nhằm vào Lamine Yamal của Barcelona.

"Yamal là mục tiêu của 60% tổng số hành vi lạm dụng phân biệt chủng tộc nhắm vào các cầu thủ bóng đá ở Tây Ban Nha, gấp đôi so với Vinícius Júnior của Real Madrid", tờ báo Tây Ban Nha cho biết.

Đợt tấn công trực tuyến dữ dội nhất diễn ra xung quanh lễ trao giải Quả Bóng Vàng ở Paris, khi tài năng trẻ này bị xúc phạm bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc, bao gồm cả việc bị gọi là “người nhập cư bất hợp pháp".

Những cuộc tấn công này không phải là các sự việc đơn lẻ, mà là một phần của mô hình phân biệt chủng tộc kéo dài, dựa trên nguồn gốc dân tộc, màu da và tôn giáo. Mặc dù Yamal sinh ra tại Tây Ban Nha và mang quốc tịch Tây Ban Nha, anh vẫn thường xuyên trở thành mục tiêu công kích vì gốc gác Morocco và châu Phi của mình.

Thời gian gần đây, ngoài những vinh quang trên sân cỏ, Yamal còn chịu áp lực rất lớn từ yếu tố ngoài lề. Chàng trai 18 tuổi bị truyền thông soi mói đời tư với cô bạn gái hơn tuổi Nicky Nicole, vướng vào vụ lùm xùm xung quanh phát ngôn thiếu kiềm chế về Real Madrid và mới đây nhất, chủ nhân Quả bóng bạc bị đồn dính chấn thương không thể lành ở vùng háng.