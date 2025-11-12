MU nói không với mua sắm mùa đông

Giữa lúc đội hình sứt mẻ vì AFCON và chấn thương, Manchester United lại chọn đứng yên trên thị trường chuyển nhượng.

HLV Ruben Amorim không có kế hoạch chiêu mộ tân binh trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.

Manchester United bước vào kỳ chuyển nhượng tháng 1 trong tình thế thiếu hụt nhân sự, khi ba cầu thủ chuẩn bị lên đường dự Cúp châu Phi và Benjamin Sesko vẫn chấn thương. Tuy nhiên, theo các nguồn tin thân cận, đội bóng của HLV Ruben Amorim không có kế hoạch chiêu mộ tân binh, trừ khi một mục tiêu dài hạn bất ngờ trở nên khả thi sớm hơn dự kiến.

Đây là quyết định gây tranh cãi, bởi Man United đang trong giai đoạn quan trọng của mùa giải. Họ cần duy trì nhịp độ để giữ vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu. Thế nhưng, Amorim dường như không muốn thực hiện những bản hợp đồng vội vã, kiểu “chữa cháy” như nhiều năm trước. Ông tin rằng đội hình hiện tại đủ chiều sâu, và việc bổ sung cầu thủ chỉ nên diễn ra nếu đúng với kế hoạch tái thiết dài hạn.

Từ đầu mùa, Man United cố gắng thay đổi cách vận hành trên thị trường chuyển nhượng. Amorim cùng Giám đốc Thể thao Jason Wilcox muốn xây dựng một mô hình ổn định hơn, không chi tiêu theo cảm tính. Dù vậy, quyết định “án binh bất động” trong tháng 1 sẽ khiến người hâm mộ lo lắng, nhất là khi hàng công thiếu lựa chọn thay thế cho Sesko.

Sự thận trọng của Amorim có thể là dấu hiệu của một chiến lược tái thiết có tính kỷ luật, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Trong một mùa giải khốc liệt như Premier League, chỉ một vài chấn thương nữa có thể khiến Manchester United trả giá đắt.